  • Home>
  • Gallery»
  • 2-3 नहीं, 7 साल बड़ी इस खूबसूरत हसीना को क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने बनाई अपनी दुल्हन; जानिए कौन है वो

2-3 नहीं, 7 साल बड़ी इस खूबसूरत हसीना को क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने बनाई अपनी दुल्हन; जानिए कौन है वो

Who Is Charlie Chauhan: भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने भारतीय एक्ट्रेस चार्ली चौहान से शादी रचाई है, जो कई हिट शोज में काम कर चुकी हैं. रमनदीप और चार्ली की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. उन्होंने एक प्राइवेट समारोह में शादी रचाई, जिसमें क्रिकेट और मनोरंजन जगत के कई सितारे शामिल हुए. जानें कौन है चार्ली चौहान…


By: Ankush Upadhayay | Published: August 8, 2026 11:49:38 AM IST

Follow us on
Google News
क्रिकेटर रमनदीप सिंह और एक्ट्रेस चार्ली चौहान की शादी. - Photo Gallery
1/6

रमनदीप से 7 साल बड़ी हैं चार्ली

रमनदीप सिंह और चार्ली चौहान की उम्र में 7 साल का अंतर है. रमनदीप सिंह 29 साल के हैं, जबकि चार्ली चौहान की उम्र 36 साल की हैं. उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं.

You Might Be Interested In
कौन हैं चार्ली चौहान? - Photo Gallery
2/6

कौन हैं चार्ली चौहान?

रमनदीप की वाइफ चार्ली चौहान टीवी जगत की फेमस एक्ट्रेस हैं. वह कई हिट शोज में काम कर चुकी हैं. उन्होंने 'बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर' में इला और 'कैसी ये यारियां' में मुक्ति वर्धन का किरदार निभाया है. इससे उन्हें काफी पहचान मिली है.

टीवी एक्ट्रेस चार्ली चौहान. - Photo Gallery
3/6

रियलिटी शो में भी किया काम

चार्ली चौहान एमटीवी के 'रोडीज सीजन 7' में कंटेस्टेंट के तौर पर भी नजर आई थीं. इसके अलावा वह नच बलिए में भी हिस्सा ले चुकी हैं, जहां पर उनके डांस पार्टनर कुंवर अमर थे. इतना ही नहीं, उन्होंने 'ये है आशिकी 4' में इनारा का किरदार भी निभाया था.

You Might Be Interested In
एक्ट्रेस चार्ली चौहान. - Photo Gallery
4/6

लिरिसिस्ट भी हैं चार्ली

36 वर्षीय चार्ली चौहान सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि राइटिंग में भी रुचि रखती हैं. वह एक लिरिसिस्ट भी हैं. चार्ली चौहान बेपरवाहियां म्यूजिक एल्बम का हिस्सा भी रही हैं. इसके दम पर उन्होंने मनोरंजन जगत में अपनी बड़ी पहचान बनाई है.

रमनदीप सिंह की वाइफ चार्ली चौहान. - Photo Gallery
5/6

सोशल मीडिया पर भी फेमस

एक्ट्रेस चार्ली चौहान मनोरंजन जगत की जानी-मानी हस्ती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

You Might Be Interested In
कौन हैं रमनदीप सिंह? - Photo Gallery
6/6

कौन हैं रमनदीप सिंह?

रमनदीप सिंह भारत के स्टार ऑलराउंडर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलते हैं. वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में भी डेब्यू कर चुके हैं. वहीं, आईपीएल में वह कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा हैं.

2-3 नहीं, 7 साल बड़ी इस खूबसूरत हसीना को क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने बनाई अपनी दुल्हन; जानिए कौन है वो - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

2-3 नहीं, 7 साल बड़ी इस खूबसूरत हसीना को क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने बनाई अपनी दुल्हन; जानिए कौन है वो - Photo Gallery
2-3 नहीं, 7 साल बड़ी इस खूबसूरत हसीना को क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने बनाई अपनी दुल्हन; जानिए कौन है वो - Photo Gallery
2-3 नहीं, 7 साल बड़ी इस खूबसूरत हसीना को क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने बनाई अपनी दुल्हन; जानिए कौन है वो - Photo Gallery
2-3 नहीं, 7 साल बड़ी इस खूबसूरत हसीना को क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने बनाई अपनी दुल्हन; जानिए कौन है वो - Photo Gallery