2-3 नहीं, 7 साल बड़ी इस खूबसूरत हसीना को क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने बनाई अपनी दुल्हन; जानिए कौन है वो

Who Is Charlie Chauhan: भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने भारतीय एक्ट्रेस चार्ली चौहान से शादी रचाई है, जो कई हिट शोज में काम कर चुकी हैं. रमनदीप और चार्ली की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. उन्होंने एक प्राइवेट समारोह में शादी रचाई, जिसमें क्रिकेट और मनोरंजन जगत के कई सितारे शामिल हुए. जानें कौन है चार्ली चौहान…