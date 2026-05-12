कौन हैं Trisha Kulkarni? PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर संग जुड़ा नाम, इंटरनेट पर छाई तस्वीरें

Who is Shreyas Iyer Rumoured Girlfriend: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. श्रेयस अय्यर ने सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया, जो इस सीजन में उनका 5वां अर्धशतक है. हालांकि इसके बावजूद वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. इस बीच श्रेयस अय्यर की पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा चल रही है. उनका नाम कई बार अलग-अलग हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है. इनमें सबसे बड़ा नाम तृषा कुलकर्णी का है. जानें कौन है ये खूबसूरत हसीना…