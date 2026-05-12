कौन हैं Trisha Kulkarni? PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर संग जुड़ा नाम, इंटरनेट पर छाई तस्वीरें
Who is Shreyas Iyer Rumoured Girlfriend: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. श्रेयस अय्यर ने सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया, जो इस सीजन में उनका 5वां अर्धशतक है. हालांकि इसके बावजूद वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. इस बीच श्रेयस अय्यर की पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा चल रही है. उनका नाम कई बार अलग-अलग हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है. इनमें सबसे बड़ा नाम तृषा कुलकर्णी का है. जानें कौन है ये खूबसूरत हसीना…
कौन हैं तृषा कुलकर्णी?
श्रेयस अय्यर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कुलकर्णी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. वह कई बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी हैं.
तृषा कुलकर्णी की पढ़ाई
अय्यर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कुलकर्णी ने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली है. उनके पास आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी (AI) और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में एक्सपर्टीज भी है.
अय्यर के साथ कैसे जुड़ा नाम?
श्रेयस अय्यर और तृषा कुलकर्णी के रिश्ते को लेकर अफवाहें उस समय शुरू हुईं, जब वे दोनों 2023 में टीम इंडिया की दिवाली पार्टी में दिखे. उन दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने थे, जिसने सभी का ध्यान खींचा. इसके बाद तृषा कुलकर्णी को अय्यर के साथ कई अलग-अलग प्रोग्राम में देखा गया.
IPL में भी चीयर करती दिखीं
आईपीएल में जब श्रेयस अय्यर KKR में थे, तब तृषा को स्टैंड्स में देखा जाता था. वह श्रेयस अय्यर को चीयर करने के लिए अक्सर स्टेडियम में जाती थी. उन्हें लाइमलाइट में आना पसंद नहीं है. इसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हैं.
फिटनेस फ्रीक हैं तृषा कुलकर्णी
श्रेयस अय्यर की तरह तृषा कुलकर्णी भी फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट रहती हैं. वह अपनी फिटनेस पर काफी काम करती हैं. उन्हें साइकिल चालन और लंबी पैदल यात्रा करने का भी शौक है. इसके अलावा वह किताबें भी पढ़ती हैं.
रिश्ते की पुष्टि नहीं
श्रेयस अय्यर और तृषा कुलकर्णी के रिश्ते को लेकर सिर्फ अफवाहें फैल रही हैं. इन दोनों में किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वे दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे.
IPL 2026 में खेल रहे अय्यर
श्रेयस अय्यर अभी आईपीएल 2026 में खेल रहे हैं. वह इस सीजन भी पंजाब किंग्स की कप्तान कर रहे हैं. श्रेयस अय्यर इस समय शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं, जिसके बाद उनको भारत की टी20 टीम में वापस लाने की भी मांग की जा रही है.