TikTok Viral Mask Girl के चेहरे से उठा पर्दा! Txunamy Ortiz या Summer, जाने कौन है ये इंफ्लुएंसर

TikTok Viral Mask Girl: हफ़्तों से, एक रहस्यमयी डांसर टिकटॉक पर छाई हुई है. जिसे सिर्फ़ “वायरल मास्क गर्ल” के नाम से जाना जाता है, वो ऐसे वीडियो पोस्ट करती है जिनमें वो शानदार डांस स्किल्स दिखाती है, जबकि उसका चेहरा एक चमकीले सुनहरे मास्क से पूरी तरह ढका होता है. उसके वीडियो को लाखों व्यूज़ मिले हैं, लेकिन उसकी गुमनामी ने पूरे इंटरनेट पर एक जांच शुरू कर दी है.इंटरनेट जासूसों और यूट्यूबर जेक बेनेडिक्ट ने संभावनाओं को दो मुख्य संदिग्धों तक सीमित कर दिया है, पॉपुलर इन्फ्लुएंसर ज़ुनामी ओर्टिज़ या जेक की अपनी गर्लफ्रेंड, समर. दोनों के लिए सबूत मज़बूत हैं, जिससे विरोधाभासी सुरागों का एक सही तूफ़ान खड़ा हो गया है. चलिए जान लेते हैं कि कौन हैं वायरल मास्क गर्ल.