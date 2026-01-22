TikTok Viral Mask Girl के चेहरे से उठा पर्दा! Txunamy Ortiz या Summer, जाने कौन है ये इंफ्लुएंसर
TikTok Viral Mask Girl: हफ़्तों से, एक रहस्यमयी डांसर टिकटॉक पर छाई हुई है. जिसे सिर्फ़ “वायरल मास्क गर्ल” के नाम से जाना जाता है, वो ऐसे वीडियो पोस्ट करती है जिनमें वो शानदार डांस स्किल्स दिखाती है, जबकि उसका चेहरा एक चमकीले सुनहरे मास्क से पूरी तरह ढका होता है. उसके वीडियो को लाखों व्यूज़ मिले हैं, लेकिन उसकी गुमनामी ने पूरे इंटरनेट पर एक जांच शुरू कर दी है.इंटरनेट जासूसों और यूट्यूबर जेक बेनेडिक्ट ने संभावनाओं को दो मुख्य संदिग्धों तक सीमित कर दिया है, पॉपुलर इन्फ्लुएंसर ज़ुनामी ओर्टिज़ या जेक की अपनी गर्लफ्रेंड, समर. दोनों के लिए सबूत मज़बूत हैं, जिससे विरोधाभासी सुरागों का एक सही तूफ़ान खड़ा हो गया है. चलिए जान लेते हैं कि कौन हैं वायरल मास्क गर्ल.
क्या ज़ुनामी ओर्टिज़ हैं वायरल मास्क गर्ल
ज़्यादातर टिकटॉक कमेंट करने वालों के बीच प्रचलित थ्योरी यह है कि डांसर ज़ुनामी ओर्टिज़ है. युवा सोशल मीडिया स्टार की ओर इशारा करने वाले विज़ुअल सबूत मज़बूत हैं.
बाल और लुक
फैंस ने सबसे पहला कनेक्शन बालों से जोड़ा. मास्क गर्ल के बाल अलग तरह के, गहरे, लहरदार/घुंघराले हैं जो ज़ुनामी के बालों की नेचुरल बनावट और लंबाई से लगभग मिलते-जुलते हैं. जेक बेनेडिक्ट द्वारा किए गए फ़ोटोशॉप तुलना में, ज़ुनामी के चेहरे पर मास्क फिट करने पर आंखों के आकार, सिर के झुकाव और कुल मिलाकर चेहरे की बनावट में लगभग सही मेल दिखा.
डांस मूव्स
ज़ुनामी को फॉलो करने वाले फैंस ने ध्यान दिया कि मास्क गर्ल का डांस स्टाइल, हाव-भाव और खास बॉडी मूवमेंट्स ज़ुनामी के जाने-माने डांस की कार्बन कॉपी हैं.
ये है सबसे बड़ा सबूत
बालकनी शायद सबसे भरोसेमंद सबूत बैकग्राउंड है. मास्क गर्ल के कई वीडियो में, बैकग्राउंड में एक खास रेलिंग और पेड़ों वाली एक अलग बालकनी देखी जा सकती है. तेज़ नज़र वाले फैंस ने तुरंत पहचान लिया कि यह बैकग्राउंड ज़ुनामी के परिवार के घर की बालकनी से मेल खाता है, जो उसके अपने कंटेंट में दिखाई दी है.
टैटू
खास तौर पर टैटू! जो Txunamy थ्योरी के खिलाफ सबसे बड़ा फिजिकल सबूत है. मास्क वाली लड़की के एक टिकटॉक वीडियो में, उसकी पसलियों/साइड पर एक टैटू साफ दिखाई दे रहा है. Txunamy के पास यह टैटू नहीं है लेकिन Summer के पास है.
संदिग्ध व्यवहार
अपने इन्वेस्टिगेटिव व्लॉग में, जेक ने बताया कि जब भी मास्क वाली लड़की की बात होती थी, तो समर "अजीब" और रहस्यमयी तरीके से बर्ताव करती थी. उसकी अलमारी की जांच करने पर, उसने दावा किया कि उसे कुछ संदिग्ध चीज़ें मिलीं, जिसमें एक दूसरा, "सीक्रेट" फ़ोन और रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान शामिल थे.