रानी चटर्जी या अक्षरा सिंह….आखिर किसके घर होती है नोटों की बारिश? भोजपुरी हसीना की रईसी देख उड़ जाएंगे होश!
अक्षरा सिंह की नेटवर्थ
भोजपुरी की सबसे अमीर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल नेटवर्थ 50 से 55 करोड़ के आसपास है.
एक फिल्म का चार्ज
एक फिल्म के लिए अक्षरा सिंह करीब 25 से 30 लाख रुपये फीस वसूल करती है. वह सबसे हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है. कुछ समय पहले अक्षरा ने अपने नाम की एक मिनरल वाटर कंपनी भी खोली थी.
रानी चटर्जी की नेटवर्थ
भोजपुरी की दूसरी पॉपूलर एक्टर रानी चटर्जी को एक्शन वुमन के नाम से भी जाना जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 37 करोड़ रुपए की है.
रानी चटर्जी कितना करती हैं चार्ज?
रानी चटर्जी एक फिल्म के लिए 25 से 30 लाख रुपए फीस वसूलती है. वह सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है. वह एक स्टेज शो के लिए 5 से 10 लाख रुपए चार्ज लेती है.
सोशल मीडिया फॉलोइंग
अक्षरा सिंह के 6.8 मिलियन (68 लाख) फॉलोअर्स हैं, जबकि रानी चटर्जी के 2.3 मिलियन. अक्षरा की ऑनलाइन रीच बहुत ज्यादा है.
कौन ज्यादा पॉपुलर?
अक्षरा सिंह के फैंस ज्यादा दीवाने माने जाते हैं. उनकी Bigg Boss OTT एंट्री, डांस वीडियोज, म्यूजिक सिंगल्स और युवा अपील की वजह से ट्रेंड्स और मीम्स में वो ज्यादा वायरल रहती हैं. रानी की फैनबेस ट्रेडिशनल भोजपुरी ऑडियंस में सुपर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नंबर्स और करंट पॉपुलैरिटी में अक्षरा आगे.