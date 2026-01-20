रानी चटर्जी या अक्षरा सिंह….आखिर किसके घर होती है नोटों की बारिश? भोजपुरी हसीना की रईसी देख उड़ जाएंगे होश!

Bhojpuri Actress Rani Chatterjee And Akshara Singh: भोजपुरी इंडस्ट्री में दो ऐसी हसिनाएं मौजूद हैं. जिनका डंका महज यूपी और बिहार में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बज चुका है. अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री की दो सबसे मशहूर एक्ट्रेस हैं. दोनों खूबसूरती, काम और नेटवर्थ के मामले में हमेशा एक-दूसरे को टक्कर देती हैं. आज हम आपकों इन दोनों हसीना के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हैं.