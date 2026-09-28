Who is Tanya Mishra: नशीली आंखें गठीला बदन…कौन हैं तान्या मिश्रा? जो रातोंरात बनीं जवां दिलों की ‘नेशनल क्रश’
New National Crush Of India: इन दिनों हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है और वो नाम तान्या मिश्रा का है. जिनको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रहा है. उन्होंने भारत का नया ‘नेशनल क्रश’ कहा जाने लगा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि तान्या मिश्रा कौन हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया कि लोग उन्हें नेशनल क्रश बुलाने लगे हैं. आइए जानते हैं.
कौन हैं तान्या मिश्रा?
तान्या मिश्रा एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. जो टेलीविजन, फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो में काम कर रही है. उनकी लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. उनका जन्म बिहार के गया में 31 जनवरी, 1999 को हुआ है. हालांकि बाद में वो मुंबई चली गईं, जहां उन्होंने मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना करियर बनाया. उनकी उम्र 27 साल बताई जा रही है.
कहां से की पढ़ाई?
मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री पूरी की. उनके शुरुआती काम में फैशन शो, मैगजीन में दिखना और रैंप वॉक शामिल थे. धीरे-धीरे उन्होंने म्यूजिक वीडियो,
फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स में काम करके अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया. 2019 में तान्या ने IAWA मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया और चौथे रनर-अप का स्थान हासिल किया. 2020 और 2023 के बीच वह ब्रांड एंबेसडर के तौर पर भी कई असाइनमेंट से जुड़ी रहीं.
किन फिल्मों और वेब सीरीज में किया काम?
तान्या ‘गजनवी’ और ‘चेज’ जैसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं. उन्होंने गजनवी फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. वहीं चेज ने उन्हें एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया. इस थ्रिलर फिल्म में उन्होंने CBI इंस्पेक्टर का किरदार निभाया, जिससे उन्हें अपनी मॉडलिंग वाली छवि से हटकर एक मजबूत किरदार निभाने का मौका मिला. उनके काम में हरमन बवेजा प्रोडक्शंस के तहत बनी वेब सीरीज 'चिड़िया उड़' भी शामिल है. इस सीरीज में जैकी श्रॉफ, सिकंदर खेर और भूमिका चावला जैसे कई कलाकार थे और तान्या भी उनमें से एक थीं.
तान्या मिश्रा के म्यूजिक वीडियो
म्यूजिक वीडियो भी तान्या के एंटरटेनमेंट करियर का एक अहम हिस्सा रहे हैं. वह अब तक 7 म्यूजिक वीडियो में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आई हैं, जिससे डिजिटल दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है. उनके म्यूजिक वीडियो में 'नखरो' और 'तू मेरा हो जाएगा' शामिल हैं. म्यूजिक की दुनिया में उनकी मौजूदगी ने भी फिल्मों और टेलीविजन के अलावा उनकी बढ़ती पहचान में योगदान दिया है.
फैन्स उन्हें नेशनल क्रश क्यों कह रहे हैं?
नेशनल क्रश एक ऐसा शब्द है. जिसका इस्तेमाल भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स अक्सर उन अभिनेत्रियों और मशहूर हस्तियों के लिए करते हैं जो अचानक ऑनलाइन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. हाल ही में तान्या को भी इसी तरह से पहचाना जाने लगा है, क्योंकि फैन्स उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उनके फैशन की पसंद पर चर्चा कर रहे हैं और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी की तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी बढ़ती फॉलोइंग भी उनकी बढ़ती लोकप्रियता का एक अहम हिस्सा बन गई है.
इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं?
तान्या मिश्रा के इंस्टाग्राम पर लगभग 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. इसके साथ उन्होंने एक बड़ा डिजिटल ऑडियंस बेस बनाया है. जो उनके मॉडलिंग और एक्टिंग के काम से जुड़ा रहता है. जैसे-जैसे सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी बढ़ रही है, अब उनके पुराने प्रोजेक्ट्स और मॉडलिंग से एक्टिंग तक के सफर पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है.