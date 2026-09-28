Who is Tanya Mishra: नशीली आंखें गठीला बदन…कौन हैं तान्या मिश्रा? जो रातोंरात बनीं जवां दिलों की ‘नेशनल क्रश’

किन फिल्मों और वेब सीरीज में किया काम?

तान्या ‘गजनवी’ और ‘चेज’ जैसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं. उन्होंने गजनवी फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. वहीं चेज ने उन्हें एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया. इस थ्रिलर फिल्म में उन्होंने CBI इंस्पेक्टर का किरदार निभाया, जिससे उन्हें अपनी मॉडलिंग वाली छवि से हटकर एक मजबूत किरदार निभाने का मौका मिला. उनके काम में हरमन बवेजा प्रोडक्शंस के तहत बनी वेब सीरीज 'चिड़िया उड़' भी शामिल है. इस सीरीज में जैकी श्रॉफ, सिकंदर खेर और भूमिका चावला जैसे कई कलाकार थे और तान्या भी उनमें से एक थीं.