शुभमन गिल के साथ मिस्ट्री गर्ल, इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीर, खूबसूरती में सारा तेंदुलकर से कम नहीं!

Shubman Gill Mystery Girl: भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल इन दिनों खूब चर्चा में हैं. शुभमन गिल विंबलडन के रॉयल बॉक्स में दुनिया की महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और उनकी फैमिली के साथ बैठकर मैच देखते नजर आए हैं. गिल ने तेंदुलकर फैमिली के साथ दोनों ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव और ब्रिटेन के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी के बीच पहला पुरुष सेमीफाइनल मुकाबला देखा. यह पहली बार भी थी जब शुभमन गिल को विंबलडन के रॉयल बॉक्स में मैच देखने का मौका मिला. इस दौरान उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं. इस बीच उनकी एक तस्वीर इंटरनेट पर सामने आई, जिसमें वह अपने कुछ दोस्तों के दिखाई दिए. इस तस्वीर में उनके साथ एक लड़की दिखाई दे रही है. अब फैंस के बीच चर्चा हो रही है कि आखिर ये मिस्ट्री गर्ल कौन है.