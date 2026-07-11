शुभमन गिल के साथ मिस्ट्री गर्ल, इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीर, खूबसूरती में सारा तेंदुलकर से कम नहीं!
Shubman Gill Mystery Girl: भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल इन दिनों खूब चर्चा में हैं. शुभमन गिल विंबलडन के रॉयल बॉक्स में दुनिया की महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और उनकी फैमिली के साथ बैठकर मैच देखते नजर आए हैं. गिल ने तेंदुलकर फैमिली के साथ दोनों ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव और ब्रिटेन के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी के बीच पहला पुरुष सेमीफाइनल मुकाबला देखा. यह पहली बार भी थी जब शुभमन गिल को विंबलडन के रॉयल बॉक्स में मैच देखने का मौका मिला. इस दौरान उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं. इस बीच उनकी एक तस्वीर इंटरनेट पर सामने आई, जिसमें वह अपने कुछ दोस्तों के दिखाई दिए. इस तस्वीर में उनके साथ एक लड़की दिखाई दे रही है. अब फैंस के बीच चर्चा हो रही है कि आखिर ये मिस्ट्री गर्ल कौन है.
कौन है ये मिस्ट्री गर्ल?
शुभमन गिल के साथ दिखाई दे रही मिस्ट्री गर्ल एक मशहूर मॉडल स्पोर्ट्स एंकर और प्रजेंटर है. उनका नाम तनवी शाह है, जो खेल जगत का एक जाना माना चेहरा हैं. उन्होंने आईपीएल के साथ-साथ कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी की है, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप, वनडे विश्व कप और टेनिस टूर्नामेंट शामिल हैं.
टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकीं
तनवी शाह एंकरिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले एक टेनिस खिलाड़ी थी. उन्होंने काफी कम उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था. वह भारत की अंडर-16 रैंकिंग में नंबर-1 के पायदान तक भी पहुंची थीं. इसके अलावा जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था. हालांकि बाद में उन्होंने टेनिस छोड़ दिया और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में कदम रखा.
टेनिस छोड़ने के बाद एंकरिंग में बनाया करियर
टेनिस छोड़ने के बाद तनवी शाह ने स्पोर्ट्स एंकरिंग में अपना करियर बनाया. उन्होंने अबू धाबी टी10 लीग से अपना सफर शुरू किया. इसके बाद उन्होंने वनडे विश्व कप 2023 और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी होस्टिंग की. इसके अलावा वह कैरेबियन प्रीमियर लीग, आईपीएल और विंबलडन को होस्ट या प्रजेंट कर चुकी हैं.
IPL में गुजरात टाइटंस की फैन
तनवी शाह आईपीएल में गुजरात टाइटंस की फैन हैं. वह अक्सर शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस को सपोर्ट करते हुए दिखाई देती हैं.
खूबसूरती में सारा तेंदुलकर से आगे!
तनवी शाह अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक के लिए जाना जाती हैं. वह अक्सर अपनी स्टाइलिश और खूबसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर करती रहती हैं.
सोशल मीडिया पर काफी फेमस
तनवी शाह की सोशल मीडिया पर भी काफी अच्छी फॉलोइंग है. उनकी तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. इंस्टाग्राम पर उनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.