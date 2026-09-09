मर्डर में इमरान हाशमी के साथ किया रोमांस, मुस्लिम से बनीं हिंदू, कौन हैं सुरभि वनजारा? जो इंडियाज गॉट लेटेंट में आईं नजर

Surabhi Vanzara: समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन के एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट को कोई पहचान नहीं पाया. जबकि उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है. हम बात कर रहे हैं सुरभि वंजारा की. जो लगभग 20 साल के बाद एक बार फिर चर्चा में है, ऐसे में आइए जानते हैं कि सुरभि वंजारा कौन हैं?