मर्डर में इमरान हाशमी के साथ किया रोमांस, मुस्लिम से बनीं हिंदू, कौन हैं सुरभि वनजारा? जो इंडियाज गॉट लेटेंट में आईं नजर
Surabhi Vanzara: समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन के एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट को कोई पहचान नहीं पाया. जबकि उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है. हम बात कर रहे हैं सुरभि वंजारा की. जो लगभग 20 साल के बाद एक बार फिर चर्चा में है, ऐसे में आइए जानते हैं कि सुरभि वंजारा कौन हैं?
सुरभि वंजारा कौन हैं?
सुरभि वंजारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई नया चेहरा नहीं हैं. वह कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और टेलीविजन, फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर आ चुकी हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'C.I.D.', 'आहट', 'शशश...कोई है' और 'हेलो इंस्पेक्टर' जैसे टेलीविजन शो से की, जिनमें उन्होंने एपिसोडिक रोल किए.
किन फिल्मों में किया काम?
सुरभि वंजारा ने मर्डर, तुमसा नहीं देखा: अ लव स्टोरी जैसी फिल्मों में काम किया था. हाल ही में वो कॉमेडियन और राइटर समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में प्रतिभागी के तौर पर शामिल हुई.
मर्डर में निभाया राधिका का किरदार
2004 में सुरभि वंजारा ने इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत के साथ बॉलीवुड फिल्म ‘मर्डर’ में काम किया. अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सुरभि ने राधिका का किरदार निभाया, जो इमरान हाशमी के किरदार 'सनी' से जुड़ी थी और फिल्म की कहानी में आगे चलकर अहम भूमिका निभाती है.
क्या था असली नाम?
सुरभि का असली नाम शबनम सैयद हैं. उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, जिसके बाद वह मुस्लिम से हिंदू बन गईं.
सुरभि के नाम से नई पहचान बनाने वालीं शबनम सैयद का जन्म 9 अगस्त 1979 को मुंबई में हुआ था.
2011 में गुजराती बिजनेसमैन से की शादी
सुरभि ने 2011 में गुजराती बिजनेसमैन सौरभ वंजारा से धर्म की दीवार को तोड़कर शादी कर ली. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. घर बसाने के लिए सुरभि ने धर्म परिवर्तन तक कर लिया.
सुरभि ने स्टैंडअप कॉमेडी में रखा कदम
हाल के सालों में सुरभि ने स्टैंडअप कॉमेडी और डिजिटल कंटेंट की दुनिया में भी कदम रखा है. उन्होंने कई स्टैंड-अप शो में परफॉर्म किया है और सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी परफॉर्मेंस के वीडियो शेयर करती रहती हैं.
कई टीवी सीरियल्स में किया काम
सुरभि ने ‘मिली’, 'जस्सी जैसी कोई नहीं', 'हिटलर दीदी' और 'क़ुबूल है' जैसे कई मशहूर टेलीविजन सीरियल्स में काम किया है. ‘कुबूल है’ में उन्होंने शिरीन रशीद अहमद खान का किरदार निभाया था.
कई शॉर्ट फिल्मों में किया काम
सुरभि ने ‘मर्डर’ और ‘तुमसा नहीं देखा: अ लव स्टोरी’ फिल्मों में अलावा, राज: द मिस्ट्री कंटीन्यूज और हेट स्टोरी में काम किया है. इसके अलावा, उनके BookMyShow प्रोफाइल से पता चलता है कि उनकी शॉर्ट फिल्में 'नथिंगनेस' और 'स्मोक्ड अप ऑनेस्टीज' कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थीं.