Subhashree Sahu: कौन हैं सुभाश्री साहू, लीक वीडियो को लेकर विवादों में रहीं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कितनी कमाई करती हैं?

क्या था विवाद?

सुभाश्री साहू कथित वीडियो से जुड़े विवाद को लेकर काफी लंबे समय तक सुर्खियों में रही हैं. इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय तक चर्चा का बाजार गर्म रहा था. इसको लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उनके नाम से शेयर किए गए वीडिया और फोटो या तो फेक थे या फिर उनकी सहमति के बिना शेयर किए गए थे.