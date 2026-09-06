Siza Shannon: कौन हैं मिर्जापुर द मूवी की ‘मालती भाभी’ मुन्ना भैया के साथ एक सीन करके ही मचाया धमाल, बनीं जवां दिलों की धड़कन
Who is Siza Shannon: सिनेमा घरों में इन दिनों ‘मिर्जापुर द मूवी’ फिल्म लगी हुई है. जिसकी खूब चर्चा हो रही है. इन सबके बीच इस फिल्म में मुन्ना भैया का किरदार निभाने वाले दिव्येंदु शर्मा के साथ महज एक सीन करने वाली एक्ट्रेस सिजा शैनन इंटरनेट पर धमाल मचा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं सिजा शैनन कौन हैं?
सिजा शैनन कौन हैं?
सिजा शैनन एक फैशन मॉडल, अभिनेत्री और फैशन डिजाइनर हैं. जिन्होंने हाल ही में रैंप वॉक से बड़े फिल्मी प्रोजेक्ट्स की ओर कदम बढ़ाया है.
मॉडलिंग की दुनिया में बनाया नाम
‘मिर्जापुर द मूवी’ में काम करने से पहले सिजा शैनन ने मॉडलिंग की दुनिया में अलग पहचान बनाई है. अपनी लंबाई और आकर्षक लुक्स के लिए जानी-पहचानी जाती हैं.
कहां से की पढ़ाई?
सिजा शैनन ने एमिटी यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है. पढ़ाई के बाद उन्होंने फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा.
सिजा शैनन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स
सिजा शैनन के इंस्टाग्राम पर 30 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अब तक 38 पोस्ट किए हैं.
मालती भाभी के किरदार में मचाया गदर
मिर्जापुर द मूवी में सिजा शैनन ने मालती भाभी का किरदार निभाया है. जिसमें उन्होंने अपनी लुक्स और एक्टिंग से दर्शकों को अपना दिवाना बना दिया है. जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.
मिर्जापुर द मूवी ने दूसरे दिन कितनी कमाई की?
Sacnilk के अनुसार, 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के दूसरे दिन 31 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका हिंदी वर्जन है, जिसने 30. 75 करोड़ रुपये कमाए.
मिर्जापुर द मूवी का पूरा कलेक्शन
Sacnilk के अनुसार, मिर्जापुर द मूवी का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 68.20 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 56.75 करोड़ रुपये हो गया है.