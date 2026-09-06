Siza Shannon: कौन हैं मिर्जापुर द मूवी की ‘मालती भाभी’ मुन्ना भैया के साथ एक सीन करके ही मचाया धमाल, बनीं जवां दिलों की धड़कन

Who is Siza Shannon: सिनेमा घरों में इन दिनों ‘मिर्जापुर द मूवी’ फिल्म लगी हुई है. जिसकी खूब चर्चा हो रही है. इन सबके बीच इस फिल्म में मुन्ना भैया का किरदार निभाने वाले दिव्येंदु शर्मा के साथ महज एक सीन करने वाली एक्ट्रेस सिजा शैनन इंटरनेट पर धमाल मचा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं सिजा शैनन कौन हैं?