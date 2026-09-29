Who is Siwet Tomar: कौन हैं सिवेट तोमर, जिन्होंने शहजाद पूनावाला को घसीटकर पीटा, कई रियलिटी शोज में आ चुके नजर

Who is Siwet Tomar: पूर्व बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला तब चर्चा में आए जब रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ का एक क्लिप वायरल हुआ, जिसमें एक साथी कंटेस्टेंट उन्हें बहस के बाद पीटते हुए दिख रहा है. वह साथी कंटेस्टेंट सिवेट तोमर हैं. यह क्लिप शो के हालिया एपिसोड का है, जिसमें एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच बहस हुई थी. यह बहस जल्द ही बिगड़ गई, जिसमें तोमर भी शामिल हो गए और कथित तौर पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता की पिटाई कर दी. जानकारी सामने आ रही है कि शहजाद के साथ मारपीट के बाद शो के मेकर्स ने तोमर को शो से बाहर कर दिया है.