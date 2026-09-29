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Who is Siwet Tomar: कौन हैं सिवेट तोमर, जिन्होंने शहजाद पूनावाला को घसीटकर पीटा, कई रियलिटी शोज में आ चुके नजर

Who is Siwet Tomar: पूर्व बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला तब चर्चा में आए जब रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ का एक क्लिप वायरल हुआ, जिसमें एक साथी कंटेस्टेंट उन्हें बहस के बाद पीटते हुए दिख रहा है. वह साथी कंटेस्टेंट सिवेट तोमर हैं. यह क्लिप शो के हालिया एपिसोड का है, जिसमें एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच बहस हुई थी. यह बहस जल्द ही बिगड़ गई, जिसमें तोमर भी शामिल हो गए और कथित तौर पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता की पिटाई कर दी. जानकारी सामने आ रही है कि शहजाद के साथ मारपीट के बाद शो के मेकर्स ने तोमर को शो से बाहर कर दिया है.


By: Sohail Rahman | Published: September 29, 2026 1:46:54 PM IST

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कौन हैं सिवेट तोमर? - Photo Gallery
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कौन हैं सिवेट तोमर?

सिवेट तोमर एक मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार हैं, जिन्होंने MTV रोडीज, MTV स्प्लिट्सविला और 'द 50' जैसे कई शो में हिस्सा लिया है. वह एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

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कहां के रहने वाले हैं सिवेट तोमर?

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिवेट उत्तराखंड के देहरादून से हैं और उनका जन्म 3 जुलाई 1998 को हुआ था. टेलीविजन में आने से पहले उन्होंने 2018 में 'मिस्टर देहरादून' का खिताब भी जीता था.

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रियलिटी टीवी स्टार बन गए

2023 में MTV रोडीज: कर्म या कांड में फर्स्ट रनर-अप रहने के बाद वह एक जाने-माने रियलिटी टीवी स्टार बन गए.

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शहजाद और सिवेट के बीच लड़ाई कैसे शुरू हुई?

बताया जाता है कि मारपीट की घटना शहजाद और स्वरा के बीच हुई जुबानी बहस के बाद शुरू हुई, जो उनके राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों पर केंद्रित थी.

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शहजाद ने सिवेट के टैटू का किया जिक्र

इसके बाद शहजाद को सिवेट के टैटू का जिक्र करते और यह सवाल उठाते हुए सुना गया कि वह स्वरा भास्कर का पक्ष क्यों ले रहे हैं, जिन्हें अक्सर वामपंथी विचारधारा वाला माना जाता है.

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किस चीज का टैटू है?

उनके शरीर पर खासकर बाएं हाथ पर बने टैटू में से एक टैटू त्रिशूल जैसा दिखता है, जैसा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के वीडियो और पोस्ट में देखा जा सकता है.

सिवेट को शो से किया गया बाहर - Photo Gallery
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सिवेट को शो से किया गया बाहर

खबरों के मुताबिक, सिवेट को शो से बाहर कर दिया गया है. बाद में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि फैंस उन्हें शो में वापस लाने की मांग कर रहे हैं, एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए जिसमें दिखाया गया है कि भारत में एक्स पर हैशटैग #BringBackSiwet नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था.

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सभी का किया धन्यवाद

उन्होंने लिखा कि हिस्सा लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद! हम नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं! आपके प्यार और सपोर्ट से ही यह मुमकिन हो पाया. इसी जोश को बनाए रखें! SIWET को वापस लाओ.

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