कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि पेडनेकर की लेंगी जगह, कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ हासिल किया लीड रोल

Who is Sini Shetty: नेटफ्लिक्स की मशहूर वेब सीरीज ‘द रॉयल्स’ के दूसरे सीजन की तैयारी चल रही है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि पहले सीजन में काम करने वाली भूमि पेडनेकर का पत्ता कट गया है. उनकी जगह पर मिस इंडिया 2022 विनर सिनी शेट्टी के नई फीमेल लीड के तौर पर काम करने की बात कही जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सिनी शेट्टी कौन हैं?