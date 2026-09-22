  • Home>
  • Gallery»
  • कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि पेडनेकर की लेंगी जगह, कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ हासिल किया लीड रोल

कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि पेडनेकर की लेंगी जगह, कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ हासिल किया लीड रोल

Who is Sini Shetty: नेटफ्लिक्स की मशहूर वेब सीरीज ‘द रॉयल्स’ के दूसरे सीजन की तैयारी चल रही है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि पहले सीजन में काम करने वाली भूमि पेडनेकर का पत्ता कट गया है. उनकी जगह पर मिस इंडिया 2022 विनर सिनी शेट्टी के नई फीमेल लीड के तौर पर काम करने की बात कही जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सिनी शेट्टी कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: September 22, 2026 7:14:54 PM IST

Follow us on
Google News
सिनी शेट्टी कौन हैं? - Photo Gallery
1/7

सिनी शेट्टी कौन हैं?

सिनी शेट्टी एक भारतीय मॉडल, अभिनेता और सौंदर्य प्रतियोगिता की खिताब धारक हैं, जिन्हें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया था. उन्होंने मार्च 2024 में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां वह शीर्ष 8 में रहीं. अपने सफल पेजेंट्री करियर के बाद उन्होंने अभिनय में बदलाव किया और अपना डिजिटल और बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं.

You Might Be Interested In
कहां हुआ जन्म? - Photo Gallery
2/7

कहां हुआ जन्म?

सिनी शेट्टी का जन्म और पालन-पोषण महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है. हालांकि, उनकी पैतृक जड़ें दक्षिणी राज्य कर्नाटक से संबंधित हैं.

सिनी शेट्टी की शिक्षा - Photo Gallery
3/7

सिनी शेट्टी की शिक्षा

सिनी शेट्टी ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, वह सीएफए(चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट) भी रहीं. मॉडलिंग को करियर बनाने के बावजूद सिनी ने अपने जीवन में कुछ समय के लिए एक मार्केटिंग फर्म में भी काम किया.

You Might Be Interested In
बचपन से ही डांस का रहा शौक - Photo Gallery
4/7

बचपन से ही डांस का रहा शौक

14 साल की उम्र में सिनी ने भरतनाट्यम परफॉर्म किया था. सिनी पढ़ाई के साथ-साथ बचपन से ही डांस अकैडमी में रहीं. सिनी ने एक बार मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह प्रियंका चोपड़ा से बेहद प्रेरित हैं. सिनी उनके खुले विचार से बेहद प्रभावित रहती हैं.

द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि की लेंगी जगह - Photo Gallery
5/7

द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि की लेंगी जगह

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिनी भूमि पेडनेकर की जगह लेंगी, जिन्होंने पहले सीजन में ईशान के साथ काम किया था. नए सीजन में ईशान, सिनी और गुरफतेह पीरजादा के बीच एक लव ट्राएंगल भी देखने को मिल सकता है.

इस हफ्ते से शुरू होगी शूटिंग - Photo Gallery
6/7

इस हफ्ते से शुरू होगी शूटिंग

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज 'द रॉयल्स' के सीजन 2 की शूटिंग इस हफ्ते उदयपुर में शुरू हो रही है, जिसमें मिस इंडिया सिनी शेट्टी, ईशान खट्टर के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई दूसरी एक्ट्रेस के साथ विचार करने के बाद सिनी को इस रोल के लिए चुना गया.

You Might Be Interested In
कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ हासिल किया लीड रोल - Photo Gallery
7/7

कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ हासिल किया लीड रोल

सिनी ने हाल ही में इस साल की शुरुआत में कश्मीर में धर्मा प्रोडक्शंस की एक फिल्म की शूटिंग पूरी की है, 'द रॉयल्स' में भूमि पेडनेकर की जगह लीड एक्ट्रेस बनी हैं. मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की फाइनलिस्ट रहीं पूर्व मिस इंडिया ने कथित तौर पर राधिका मदान, अलाया एफ, नितांशी गोयल और अन्य एक्ट्रेस को पीछे छोड़कर सीरीज़ में लीड रोल हासिल किया.

Tags:
Ishaan Khattersini shetty
कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि पेडनेकर की लेंगी जगह, कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ हासिल किया लीड रोल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि पेडनेकर की लेंगी जगह, कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ हासिल किया लीड रोल - Photo Gallery
कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि पेडनेकर की लेंगी जगह, कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ हासिल किया लीड रोल - Photo Gallery
कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि पेडनेकर की लेंगी जगह, कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ हासिल किया लीड रोल - Photo Gallery
कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि पेडनेकर की लेंगी जगह, कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ हासिल किया लीड रोल - Photo Gallery
कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि पेडनेकर की लेंगी जगह, कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ हासिल किया लीड रोल - Photo Gallery