कौन हैं Simar Bhatia? क्या है अक्षय कुमार से कनेक्शन, कर रहीं धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म से डेब्यू

कौन हैं सिमर भाटिया

बॉलीवुड ने एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर ली है. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस से एक ऐसी एक्ट्रेस डेब्यू करने जा रही हैं जो अक्षय कुमार की करीबी रिश्तेदार हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं सिमर भाटिया के बारे में, जो इक्कीस से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं.