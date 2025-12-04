कौन हैं Simar Bhatia? क्या है अक्षय कुमार से कनेक्शन, कर रहीं धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म से डेब्यू
Who is Simar Bhatia: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस इन दिनों खूब सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है. इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा डेब्यू करने जा रहे हैं. लेकिन, अगस्त्य के साथ एक फीमेल लीड भी नजर आने वाली हैं, जिनका अक्षय कुमार से खास कनेक्शन है.
कौन हैं सिमर भाटिया
बॉलीवुड ने एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर ली है. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस से एक ऐसी एक्ट्रेस डेब्यू करने जा रही हैं जो अक्षय कुमार की करीबी रिश्तेदार हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं सिमर भाटिया के बारे में, जो इक्कीस से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं.
अक्षय कुमार की भांजी
अक्षय कुमार की भांजी का नाम सिमर भाटिया हैं. अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया की शादी वैभव कपूर से हुई थी और दोनों की बेटी ही सिमर भाटिया हैं.
सिमर भाटिया की मां
सिमर भाटिया की मां यानी अलका भाटिया का भी फिल्मी दुनिया से नाता है. अलका भाटिया एक जानी-मानी प्रोड्यूसर हैं. अलका ने वैभव कपूर से अलग होने के बाद सुरेंद्र हिरणनंदिनी से शादी की थी.
सिमर भाटिया की उम्र
सिमर भाटिया का जन्म 27 सितंबर 1998 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था. सिमर की अभी उम्र लगभग 26 साल है और वह बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं.
सिमर भाटिया की एजुकेशन
सिमर भाटिया ने जमुनाबाई नर्सरी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की है.
अमेरिका से की है पढ़ाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिमर भाटिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आईएमजी अकैडमी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद वह एक्सीडेंटल कॉलेज एलओएल एंजिल्स कैलिफोर्निया भी गई थीं. इतना ही नहीं, सिमर ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की थी और फिर एक्टिंग, डांस और बॉलीवुड में डेब्यू की ट्रेनिंग ली है.
सिमर भाटिया की फिल्म
सिमर भाटिया इक्कीस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं. यह फिल्म देशभक्ति और एक ऐसे सैनिक पर बेस्ड है जो देश के लिए महज 21 साल की उम्र में शहीद हो गया था. इस फिल्म में सिमर भाटिया को अगस्त्य नंदा के अपोजिट देखा जा सकता है.