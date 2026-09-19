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अनुपम खेर से सीखे एक्टिंग के गुर, तेलुगु फिल्म से किया डेब्यू, कौन हैं शिवांगी खेडकर, जिनकी साई केतन राव से शादी की उड़ी अफवाह

Shivangi Khedkar Sai Ketan Rao Marriage Rumors: शिवांगी खेडकर और साई केतन राव की कथित शादी की अफवाहें एक बार फिर सामने आई हैं. हालांकि, साई केतन राव ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है. लेकिन वे मानते हैं कि उन्हें भविष्य में एक खुशहार परिवार की उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा कि मतलब हम सच में अच्छे दोस्त हैं. इसके बाद फिर उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कहा कि सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं. लेकिन हां मैं एक खुशहाल परिवार चाहता हूं. मेरे आस-पास एक अच्छा, प्यार करने वाला और खुशहाल परिवार होना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि शिवांगी खेडकर कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: September 19, 2026 4:03:14 PM IST

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शिवांगी खेडकर कौन हैं? - Photo Gallery
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शिवांगी खेडकर कौन हैं?

शिवांगी खेडकर एक जानी-मानी भारतीय टेलीविन एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्हें स्टार प्लस के हिट ड्रामा सीरियल 'मेहंदी है रचने वाली' (2021) में पल्लवी देशमुख के किरदार से जाना-पहचाना जाता है.

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शिवांगी खेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 15 जनवरी, 1995 में हुआ है. उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग से की थी. इसके बाद उन्होंने फुल टाइम एक्टिंग शुरू कर दी.

एक्टिंग में ली ट्रेनिंग - Photo Gallery
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एक्टिंग में ली ट्रेनिंग

शिवांगी खेडकर ने 2012 में ‘मिस पिंपरी चिंचवड़’ ब्यूटी पेजेंट जीता और बाद में पुणे में 'मिस्टर एंड मिस सिटाडेल' कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया. उन्होंने अनुपम खेर के मशहूर एक्टिंग स्कूल 'एक्टर प्रिपेयर्स' में ट्रेनिंग लेकर अपनी एक्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाया.

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हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना बड़ा रोल मिलने से पहले उन्होंने 2019 की तेलुगु फिल्म ‘अश्वमेधम’ से एक्टिंग की दुनिया में औपचारिक रूप से कदम रखा.

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साई केतन राव से जुड़ा नाम

साई केतन राव और शिवांगी खेडकर की मुलाकात फरवरी 2021 में टीवी शो ‘मेहंदी है रचनेवाली’ के सेट पर हुई थी. हालांकि, शुरुआत में दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और स्क्रीन पर शानदार केमिस्ट्री शेयर करते थे.

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शो खत्म होने के बाद साई केतन राव और शिवांगी खेडकर का रिश्ता मजबूत हो गया. साई और शिवांगी पिछले कई वर्षों से रिलेशनशिप में हैं. उनके करीबी एक सूत्र ने बताया कि साई और शिवांगी नवंबर 2021 से डेटिंग कर रहे हैं.

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शादी की उड़ी अफवाह

शिवांगी खेडकर और साई केतन राव के कथित शादी की अफवाह सामने आई थी. जिसपर अब साई केतन राव ने कहा कि मेरी और शिवांगी की शादी महज एक अफवाह है.

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