अनुपम खेर से सीखे एक्टिंग के गुर, तेलुगु फिल्म से किया डेब्यू, कौन हैं शिवांगी खेडकर, जिनकी साई केतन राव से शादी की उड़ी अफवाह

Shivangi Khedkar Sai Ketan Rao Marriage Rumors: शिवांगी खेडकर और साई केतन राव की कथित शादी की अफवाहें एक बार फिर सामने आई हैं. हालांकि, साई केतन राव ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है. लेकिन वे मानते हैं कि उन्हें भविष्य में एक खुशहार परिवार की उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा कि मतलब हम सच में अच्छे दोस्त हैं. इसके बाद फिर उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कहा कि सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं. लेकिन हां मैं एक खुशहाल परिवार चाहता हूं. मेरे आस-पास एक अच्छा, प्यार करने वाला और खुशहाल परिवार होना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि शिवांगी खेडकर कौन हैं?