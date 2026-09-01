Shivaleeka Oberoi: दादा 1960 के दशक में थे प्रोड्यूसर, पति ने ‘दृश्यम 2’ को किया डायरेक्ट…कौन हैं शिवालिका ओबेरॉय, कैटरीना के ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

दादा थे प्रोड्यूसर

शिवालिका ओबेरॉय के दादा महावीर ओबेरॉय 1960 के दशक में प्रोड्यूसर थे, लेकिन जब उनके पिता 17 साल के थे, तभी उनका निधन हो गया था. मैं असल में अपने दादाजी से कभी नहीं मिली हूं. मैंने सिर्फ अपने माता-पिता से उनके फिल्म बनाने के किस्से सुने हैं. और वह भी तब, जब मैंने एक्टिंग में कदम रखा है. इसके अलावा, वो आगे कहती हैं कि उन्होंने फिल्मों में अपनी जगह पूरी तरह से अपने दम पर बनाई है और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए आगे बढ़ी हैं.