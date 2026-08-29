India Got Latent Season 2: पहले कंटेस्टेंट फिर पैनलिस्ट…कौन हैं शेरोन वर्मा, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से समय रैना की बोलती कर दी बंद

‘फ्री फिलिस्तीन’ के जोक को लेकर विवादों में रहीं

फ्री फिलिस्तान वाले मजाक को लेकर शेरोन वर्मा को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. जिसकी वजह से ऑनलाइन विवाद खड़ा हो गया था. दरअसल, उन्होंने अपने एक स्टैंडअप कॉमेडियन के दौरान कहा था कि कवर क्या है ‘चल किचन में बर्तन धो’ और बायो में लिखा है ‘फ्री फिलिस्तीन’. किचन में थड़थड़ा रहे हैं लेकिन फिलिस्तिन को आजाद कराना है. इसके बाद वो कहती हुई नजर आती है कि मेरी कॉमेडी इजराइल से खतरनाक चल रही है. फिर वो कहती हैं कि ‘खुद के बर्तन नहीं हो रहे साइन-करेंगे फ्री फिलिस्तीन’. इस जोक्स के बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.