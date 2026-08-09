Who Is Shahneel Gill: भाई क्रिकेट की पिच पर, बहन The Traitors 2 में दिखाएंगी दम! जानिए कौन हैं शाहनील गिल

Who Is Shahneel Gill | The Traitors 2: भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल अब करण जौहर के शो ‘द ट्रेटर्स’ (The Traitors) के दूसरे सीजन में एक कंटेस्टेंट के तौर पर लाइमलाइट में आ रही हैं. यह रियलिटी शो 13 अगस्त को प्राइम वीडियो पर शुरू होगा और शाहनील इसके 21 कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. हालांकि क्रिकेट फैंस शाहनील को शुभमन गिल की बहन के तौर पर ज्यादा जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी अपनी अच्छी-खासी फॉलोइंग है. ‘द ट्रेटर्स 2’ में उनकी एंट्री उनका पहला बड़ा रियलिटी-टीवी अपीयरेंस है. यह उन्हें क्रिकेट स्टेडियम से बिल्कुल अलग माहौल में ले जाएगा, जहाँ उन्हें अक्सर अपने भाई को सपोर्ट करते हुए देखा गया है.