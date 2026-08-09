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Who Is Shahneel Gill: भाई क्रिकेट की पिच पर, बहन The Traitors 2 में दिखाएंगी दम! जानिए कौन हैं शाहनील गिल

Who Is Shahneel Gill | The Traitors 2: भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल अब करण जौहर के शो ‘द ट्रेटर्स’ (The Traitors) के दूसरे सीजन में एक कंटेस्टेंट के तौर पर लाइमलाइट में आ रही हैं. यह रियलिटी शो 13 अगस्त को प्राइम वीडियो पर शुरू होगा और शाहनील इसके 21 कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. हालांकि क्रिकेट फैंस शाहनील को शुभमन गिल की बहन के तौर पर ज्यादा जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी अपनी अच्छी-खासी फॉलोइंग है. ‘द ट्रेटर्स 2’ में उनकी एंट्री उनका पहला बड़ा रियलिटी-टीवी अपीयरेंस है. यह उन्हें क्रिकेट स्टेडियम से बिल्कुल अलग माहौल में ले जाएगा, जहाँ उन्हें अक्सर अपने भाई को सपोर्ट करते हुए देखा गया है.


By: Heena Khan | Published: August 9, 2026 11:19:50 AM IST

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कनाडा में रहीं शाहनील

इंस्टाग्राम पर मशहूर चेहरा बनने से पहले, शाहनील ने कई साल कनाडा में बिताए. खबरों के मुताबिक, उन्होंने विन्निपेग के रेड रिवर कॉलेज पॉलिटेक्निक से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की और 2019 में अपना डिप्लोमा पूरा किया; इससे पहले उन्होंने मोहाली और चंडीगढ़ में पढ़ाई की थी.

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इस कंपनी में कर चुकी काम

शाहनील की ज़िंदगी हमेशा सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी अपीयरेंस के बारे में नहीं थी. उनकी लिंक्डइन (LinkedIn) हिस्ट्री के अनुसार, उन्होंने कैनेडियन फ़ूड-डिलीवरी कंपनी 'स्किप द डिशेज़' (SkipTheDishes) में सक्सेस कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है.

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ऑनलाइन बनाई पहचान

तब से शाहनील ने ऑनलाइन अपनी अलग पहचान बनाई है और इंस्टाग्राम पर ट्रैवल, फ़ैशन, फ़िटनेस और लाइफ़स्टाइल से जुड़े पोस्ट शेयर करती रही हैं. जून 2025 तक उनके अकाउंट @shahneelgill के फ़ॉलोअर्स की संख्या 426,000 से ज़्यादा हो गई थी और 'द ट्रेटर्स 2' की तैयारी के दौरान भी उन्हें काफ़ी ध्यान मिल रहा है.

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भाई के साथ कैसा है बॉन्ड

शुभमन गिल के क्रिकेट सफ़र के दौरान शाहनील अक्सर उनके साथ रही हैं, स्टैंड्स से उन्हें सपोर्ट करती रही हैं और ऑनलाइन उनके साथ अपनी बॉन्डिंग की झलकियाँ शेयर करती रही हैं. गुजरात टाइटन्स के एक पुराने वीडियो में, उन्होंने शुभमन के साथ बड़े होने के बारे में बात की थी और बताया था कि बचपन में वह उनके सबसे अच्छे दोस्त थे.

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सचिन की बेटी संग खास दोस्ती

शाहनील की दोस्ती क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर से भी है. जनवरी 2024 में मुंबई में देर रात बाहर घूमने के दौरान दोनों की साथ में तस्वीरें ली गई थीं, और सारा इंस्टाग्राम पर शाहनील को फ़ॉलो भी करती रही हैं. उनकी दोस्ती भी चर्चा का विषय बनी क्योंकि लंबे समय से ऐसी अफवाहें थीं कि शुभमन गिल सारा को डेट कर रहे हैं, हालांकि न तो शुभमन और न ही सारा ने इन खबरों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है.

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शो से पहले की झलक

शो के प्रीमियर से पहले, शाहनील सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती, शालिनी पासी और क्रिस्टल डिसूज़ा समेत कई साथी कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत भी कर रही हैं. ये तीनों 'द ट्रेटर्स 2' की 21-सदस्यीय कास्ट का हिस्सा हैं, जिससे फैंस को शो के दौरान बनने वाली कुछ दोस्ती की झलक पहले ही मिल रही है.

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