Who is Shahneel Gill? जानिए कौन हैं शुभमन गिल की बहन, जो ‘The Traitors Season 2’ से करने जा रही हैं टीवी डेब्यू

रियलिटी टीवी डेब्यू: 'द ट्रेटर्स' सीजन 2

शहनील अब टीवी की दुनिया में कदम रख रही हैं. वह करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले अमेज़न प्राइम वीडियो के चर्चित रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' (The Traitors) सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट नज़र आएंगी. शो के प्रोमो में उनका एक डायलॉग खूब वायरल हुआ- 'मेरा नाम गिल है, और मुझे शिकार करना बखूबी आता है'. यह शो 13 अगस्त, 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम होगा, जिसके नए एपिसोड हर गुरुवार को रिलीज किए जाएंगे.