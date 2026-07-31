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Who is Shahneel Gill? जानिए कौन हैं शुभमन गिल की बहन, जो ‘The Traitors Season 2’ से करने जा रही हैं टीवी डेब्यू

शहनील गिल (Shahneel Gill) भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और वनडे कप्तान शुभमन गिल की बड़ी बहन हैं. वह एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और जल्द ही रियलिटी शो की दुनिया में अपना डेब्यू करने जा रही हैं.


By: Shivani Singh | Published: July 31, 2026 3:03:35 PM IST

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Image: Shahneel Gill instagram - Photo Gallery
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शुरुआती जीवन

शहनील का जन्म पंजाब के फाजिल्का जिले के एक किसान परिवार में हुआ था. उनके पिता लखविंदर सिंह और माता कीरंत गिल हैं. वह शुभमन गिल से उम्र में बड़ी हैं और दोनों भाई-बहनों के बीच काफी मजबूत और प्यारी बॉन्डिंग देखी जाती है.

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शिक्षा और कॉर्पोरेट करियर

शहनील ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ से पूरी की. इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह कनाडा चली गईं, जहां उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (Business Administration) में डिप्लोमा किया. मीडिया में आने से पहले उन्होंने कनाडा में 'स्किप द डिशेज' (Skip The Dishes) जैसी प्रसिद्ध फूड डिलीवरी कंपनी में बतौर कस्टमर सर्विस/सक्सेस कंसल्टेंट काम किया है.

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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

कार्पोरेट जॉब के बाद शहनील ने अपना ध्यान डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की ओर मोड़ा. वह एक पॉपुलर फैशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4.7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वह अपने ट्रैवल, फोटोशूट्स और पर्सनल स्टाइल से जुड़े अपडेट्स शेयर करती हैं.

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स्टेडियम में भाई का सपोर्ट

क्रिकेट प्रेमियों के लिए शहनील कोई नया चेहरा नहीं हैं. चाहे भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरराष्ट्रीय मैच हों या IPL में गुजरात टाइटन्स (GT) के मुकाबले, उन्हें अक्सर वीआईपी स्टैंड्स से अपने भाई शुभमन गिल को सपोर्ट और चीयर करते हुए देखा जाता है.

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रियलिटी टीवी डेब्यू: 'द ट्रेटर्स' सीजन 2

शहनील अब टीवी की दुनिया में कदम रख रही हैं. वह करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले अमेज़न प्राइम वीडियो के चर्चित रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' (The Traitors) सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट नज़र आएंगी. शो के प्रोमो में उनका एक डायलॉग खूब वायरल हुआ- 'मेरा नाम गिल है, और मुझे शिकार करना बखूबी आता है'. यह शो 13 अगस्त, 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम होगा, जिसके नए एपिसोड हर गुरुवार को रिलीज किए जाएंगे.

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ट्रेंड सेटर्स क्रिकेटर्स सिब्लिंग्स

शहनील का रियलिटी टीवी में जाना भारतीय क्रिकेटर्स के भाई-बहनों के ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखने के बढ़ते ट्रेंड को दिखाता है. उनसे पहले श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर (लॉक अप 2) और दीपक चाहर की बहन मालती चाहर (बिग बॉस 19) भी रियलिटी शोज का हिस्सा बन चुकी हैं.

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व्यक्तिगत शैली और निजता

सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल और तस्वीरें शेयर करने के बावजूद शहनील अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स को काफी प्राइवेट रखना पसंद करती हैं. वह अपने आत्मविश्वास, बोल्ड फैशन सेंस और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं.

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