कौन हैं सीमा जसवाल? FIFA World Cup की 41 वर्षीय खूबसूरती एंकर, जिसके ग्लैमर के दीवाने हुए फैंस

Who Is Seema Jaswal: इन दिनों खेल जगत में फुटबॉल विश्व कप 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. हर दिन फीफा विश्व कप में रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. मैदान पर खिलाड़ियों के अलावा ग्लैमरस एंकर भी अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं. इन्हीं में से एक खूबसूरत एंकर सीमा जसवाल खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं. सोशल मीडिया पर सामी जसवाल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जानें कौन है ये ग्लैमरस एंकर…