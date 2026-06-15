कौन हैं सीमा जसवाल? FIFA World Cup की 41 वर्षीय खूबसूरती एंकर, जिसके ग्लैमर के दीवाने हुए फैंस
Who Is Seema Jaswal: इन दिनों खेल जगत में फुटबॉल विश्व कप 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. हर दिन फीफा विश्व कप में रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. मैदान पर खिलाड़ियों के अलावा ग्लैमरस एंकर भी अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं. इन्हीं में से एक खूबसूरत एंकर सीमा जसवाल खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं. सोशल मीडिया पर सामी जसवाल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जानें कौन है ये ग्लैमरस एंकर…
कौन हैं सीमा जसवाल?
सीमा जसवाल (Seema Jaswal) एक फेमस ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रेजेंटर और एंकर हैं. वह इंटरनेशनल लेवल पर बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी और कवरेज के लिए जानी जाती हैं.
भारत से जुड़ी जड़ें
सीमा जसवाल का जन्म 28 जनवरी 1985 को इंग्लैंड (लंदन) में हुआ था. हालांकि उनका परिवार की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं. सीमा जसवाल के माता-पिता इंग्लैंड में बसने से पहले युगांडा के नागरिक थे. फिलहाल सीमा जसवाल अपने पति के साथ लंदन में रहती हैं.
कहां से की पढ़ाई?
सीमा जसवाल का बचपन से ही खेल से लगाव था. उन्होंने ग्रे कोर्ट स्कूल से पढ़ाई की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ग्रेजुएशन किया. अब वह स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और एंकर के तौर पर काम कर रही हैं.
कैसे शुरू किया करियर?
41 साल के सीमा जसवाल ने स्काई स्पोर्ट्स से अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की. उन्होंने टेलीविजन प्रोडक्शन टीम के हिस्से के रूप में काम किया. इसके बाद धीरे-धीरे वह खेल मीडिया की बड़ी हस्ती बन गईं.
ISL में भी किया काम
साल 2016 में सीमा जसवाल ने अपने करियर में नई पहचान हासिल की. उन्होंने इंडियन सुपर लीग के स्टूडियो शो की मेजबानी की. इसके बाद सीमा जसवाल को दुनिया में अच्छी-खासी पहचान मिली.
फीफा विश्व कप से मिली पहचान
साल 2017 में सीमा जसवाल मुंबई आई थीं. इस दौरान उन्होंने भारत में आयोजित फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप की मेजबानी की. यह भारत में आयोजित पहला फीफा टूर्नामेंट था. सीमा जसवाल ने सोनी सिक्स के लिए टूर्नामेंट की ऑफिशियल लाइव ड्रॉ की मेजबानी भी की.
किससे रचाई शादी?
स्पोर्ट्स एंकर सीमा जसवाल ने बिजनेसमैन अजय से शादी रचाई है. इन दोनों की शादी को 15 साल से ज्यादा हो गए हैं. उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम अवा लिली (Ava Lily) है. फिलहाल सीमा जसवाल अपनी फैमिली के साथ लंदन में रह रही हैं.
ब्रॉडकास्टर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड
सीमा जसवाल खेल जगत की मशहूर हस्तियों में से एक हैं. अपने करियर में सीमा जसवाल ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले साल सीमा जसवाल को 'ब्रॉडकास्टर ऑफ द ईयर 2025' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.