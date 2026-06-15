  • Home>
  • Gallery»
  • कौन हैं सीमा जसवाल? FIFA World Cup की 41 वर्षीय खूबसूरती एंकर, जिसके ग्लैमर के दीवाने हुए फैंस

कौन हैं सीमा जसवाल? FIFA World Cup की 41 वर्षीय खूबसूरती एंकर, जिसके ग्लैमर के दीवाने हुए फैंस

Who Is Seema Jaswal: इन दिनों खेल जगत में फुटबॉल विश्व कप 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. हर दिन फीफा विश्व कप में रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. मैदान पर खिलाड़ियों के अलावा ग्लैमरस एंकर भी अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं. इन्हीं में से एक खूबसूरत एंकर सीमा जसवाल खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं. सोशल मीडिया पर सामी जसवाल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जानें कौन है ये ग्लैमरस एंकर…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 15, 2026 5:08:46 PM IST

Follow us on
Google News
कौन हैं सीमा जसवाल? - Photo Gallery
1/8

कौन हैं सीमा जसवाल?

सीमा जसवाल (Seema Jaswal) एक फेमस ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रेजेंटर और एंकर हैं. वह इंटरनेशनल लेवल पर बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी और कवरेज के लिए जानी जाती हैं.

You Might Be Interested In
स्पोर्ट्स एंकर सीमा जसवाल. - Photo Gallery
2/8

भारत से जुड़ी जड़ें

सीमा जसवाल का जन्म 28 जनवरी 1985 को इंग्लैंड (लंदन) में हुआ था. हालांकि उनका परिवार की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं. सीमा जसवाल के माता-पिता इंग्लैंड में बसने से पहले युगांडा के नागरिक थे. फिलहाल सीमा जसवाल अपने पति के साथ लंदन में रहती हैं.

सीमा जसवाल स्पोर्ट्स एंकर. - Photo Gallery
3/8

कहां से की पढ़ाई?

सीमा जसवाल का बचपन से ही खेल से लगाव था. उन्होंने ग्रे कोर्ट स्कूल से पढ़ाई की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ग्रेजुएशन किया. अब वह स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और एंकर के तौर पर काम कर रही हैं.

You Might Be Interested In
सीमा जसवाल का करियर. - Photo Gallery
4/8

कैसे शुरू किया करियर?

41 साल के सीमा जसवाल ने स्काई स्पोर्ट्स से अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की. उन्होंने टेलीविजन प्रोडक्शन टीम के हिस्से के रूप में काम किया. इसके बाद धीरे-धीरे वह खेल मीडिया की बड़ी हस्ती बन गईं.

सीमा जसवाल. - Photo Gallery
5/8

ISL में भी किया काम

साल 2016 में सीमा जसवाल ने अपने करियर में नई पहचान हासिल की. उन्होंने इंडियन सुपर लीग के स्टूडियो शो की मेजबानी की. इसके बाद सीमा जसवाल को दुनिया में अच्छी-खासी पहचान मिली.

सीमा जसवाल फीफा वर्ल्ड कप. - Photo Gallery
6/8

फीफा विश्व कप से मिली पहचान

साल 2017 में सीमा जसवाल मुंबई आई थीं. इस दौरान उन्होंने भारत में आयोजित फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप की मेजबानी की. यह भारत में आयोजित पहला फीफा टूर्नामेंट था. सीमा जसवाल ने सोनी सिक्स के लिए टूर्नामेंट की ऑफिशियल लाइव ड्रॉ की मेजबानी भी की.

सीमा जसवाल ने किससे रचाई शादी? - Photo Gallery
7/8

किससे रचाई शादी?

स्पोर्ट्स एंकर सीमा जसवाल ने बिजनेसमैन अजय से शादी रचाई है. इन दोनों की शादी को 15 साल से ज्यादा हो गए हैं. उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम अवा लिली (Ava Lily) है. फिलहाल सीमा जसवाल अपनी फैमिली के साथ लंदन में रह रही हैं.

You Might Be Interested In
ब्रिटिश स्पोर्ट्स एंकर सीमा जसवाल. - Photo Gallery
8/8

ब्रॉडकास्टर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड

सीमा जसवाल खेल जगत की मशहूर हस्तियों में से एक हैं. अपने करियर में सीमा जसवाल ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले साल सीमा जसवाल को 'ब्रॉडकास्टर ऑफ द ईयर 2025' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

Tags:
FIFA World Cup 2026
कौन हैं सीमा जसवाल? FIFA World Cup की 41 वर्षीय खूबसूरती एंकर, जिसके ग्लैमर के दीवाने हुए फैंस - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं सीमा जसवाल? FIFA World Cup की 41 वर्षीय खूबसूरती एंकर, जिसके ग्लैमर के दीवाने हुए फैंस - Photo Gallery
कौन हैं सीमा जसवाल? FIFA World Cup की 41 वर्षीय खूबसूरती एंकर, जिसके ग्लैमर के दीवाने हुए फैंस - Photo Gallery
कौन हैं सीमा जसवाल? FIFA World Cup की 41 वर्षीय खूबसूरती एंकर, जिसके ग्लैमर के दीवाने हुए फैंस - Photo Gallery
कौन हैं सीमा जसवाल? FIFA World Cup की 41 वर्षीय खूबसूरती एंकर, जिसके ग्लैमर के दीवाने हुए फैंस - Photo Gallery