कौन हैं समरीन कौर? जिनके प्यार में ‘क्लीन बोल्ड’ हुआ टीम इंडिया का स्टार, तस्वीरें देख आप भी हार जाएंगे दिल
Who Is Arshdeep Singh Girlfriend: भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी पर्नसल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. अर्शदीप सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड एक्टर-मॉडल समरीन कौर के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. दरअसल, पिछले लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अर्शदीप सिंह और समरीन कौर एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब कपल ने खुद इन अपने रिश्ते की जानकारी देते हुए सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं समरीन कौर…
कौन हैं समरीन कौर?
अर्शदीप सिंह की गर्लफ्रेंड समरीन कौर का जन्म 7 सितंबर 1999 को जम्मू-कश्मीर में हुआ था. उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से बी.कॉम (ऑनर्स) की पढ़ाई की है.
क्या करती हैं समरीन कौर?
मौजूदा समय में समरीन कौर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उभरती हुई मशहूर एक्ट्रेस हैं. वह पेशे से भारतीय मॉडल, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
मॉडलिंग से शुरू किया करियर
समरीन कौर ने पढ़ाई के बाद मॉडलिंग के जरिए अपने करियर की शुरुआत की. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान तब मिली, जब वह साल 2018 में 'फेमिना मिस इंडिया' प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट बनीं. वहां पर उन्होंने जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया था. इसके बाद उनकी पहचान काफी बढ़ गई.
फिल्मों में भी किया काम
अर्शदीप सिंह की गर्लफ्रेंड समरीन कौर से मॉडलिंग के बाद एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया. उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 की फेमस वेब सीरीज 'नेल पॉलिश' में काम किया. इसके अलावा वह रणवीर सिंह की फिल्म '83' और 'सरदार जी 2' में भी नजर आ चुकी हैं.
म्यूजिक वीडियो से बटोरी सुर्खियां
वेब सीरीज और फिल्मों के अलावा समरीन कौन को म्यूजिक वीडियो से काफी पहचान मिली. वह जुबिन नौटियाल, बादशाह और गुरु रंधावा जैसे गायकों के साथ म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुकी हैं. साथ ही उन्हें 'बावला' और 'तुझे भूलना तो चाहा' जैसे गानों में देखा गया है.
अर्शदीप सिंह से जुड़ा रिश्ता
समरीन कौर इन दिनों भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को डेट कर रही हैं. IPL 2026 के दौरान उन दोनों के रिश्ते की खबरें सामने आई थीं, जिनमें वे दोनों एकसाथ दिखाई दिए थे.
ऑफिशियल हुआ रिश्ता
हाल ही में अर्शदीप सिंह और समरीन कौर ने इंस्टाग्राम पर कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं. इसमें वे दोनों कपल की तरह पोज देते दिखाई दे रहे हैं. इससे पहले क्रिकेटर ने समरीन कौर के साथ एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी, जिसमें वे दोनों मैचिंग गोल्ड पेंडेंट भी पहने दिखाई दे रहे हैं.
कहां हैं अर्शदीप सिंह?
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गए थे. इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे के लिए उन्हें आराम दिया गया था. अब वे अगले महीने श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के साथ नजर आएंगे.