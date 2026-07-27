कौन हैं समरीन कौर? जिनके प्यार में ‘क्लीन बोल्ड’ हुआ टीम इंडिया का स्टार, तस्वीरें देख आप भी हार जाएंगे दिल

Who Is Arshdeep Singh Girlfriend: भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी पर्नसल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. अर्शदीप सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड एक्टर-मॉडल समरीन कौर के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. दरअसल, पिछले लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अर्शदीप सिंह और समरीन कौर एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब कपल ने खुद इन अपने रिश्ते की जानकारी देते हुए सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं समरीन कौर…