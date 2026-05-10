एक्ट्रेस जैसा ग्लैमर, लग्जरी लाइफ… कौन हैं IPL की ये हसीन एंकर, तस्वीरों ने इंटरनेट पर बढ़ाई गर्मी

Who is Sameena Anwar: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कभी-कभी खिलाड़ियों से ज्यादा मैच में दिखने वाली एंकर और प्रेजेंटर वायरल हो जाती हैं. हाल ही में येशा सागर और भावना बालकृष्णन जैसी टीवी एंकर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. अब एक और टीवी प्रेजेंटर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं. हम बात कर रहे हैं कि समीना अनवर (Sameena Anwar) की, जो IPL 2026 में टीवी प्रेजेंटर के तौर पर काम कर रही हैं. ऐसे में फैंस समीना अनवर के बारे में जानने के लिए काफी उत्साहित हैं. जानें कौन हैं ये कातिल हसीना, जिसने अपनी खूबसूरती से फैंस को दीवाना बना दिया है.