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एक्ट्रेस जैसा ग्लैमर, लग्जरी लाइफ… कौन हैं IPL की ये हसीन एंकर, तस्वीरों ने इंटरनेट पर बढ़ाई गर्मी

Who is Sameena Anwar: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कभी-कभी खिलाड़ियों से ज्यादा मैच में दिखने वाली एंकर और प्रेजेंटर वायरल हो जाती हैं. हाल ही में येशा सागर और भावना बालकृष्णन जैसी टीवी एंकर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. अब एक और टीवी प्रेजेंटर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं. हम बात कर रहे हैं कि समीना अनवर (Sameena Anwar) की, जो IPL 2026 में टीवी प्रेजेंटर के तौर पर काम कर रही हैं. ऐसे में फैंस समीना अनवर के बारे में जानने के लिए काफी उत्साहित हैं. जानें कौन हैं ये कातिल हसीना, जिसने अपनी खूबसूरती से फैंस को दीवाना बना दिया है.


By: Ankush Upadhayay | Published: May 10, 2026 5:51:34 PM IST

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समीना अनवर कौन हैं? - Photo Gallery
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कौन हैं समीना अनवर?

समीना अनवर भारत की एक फेमस स्पोर्ट्स प्रजेंटर, टीवी एंकर और प्रोफेशनल एम्स (Emcee) हैं. वर्तमान में समीना अनवर IPL और Star Sports Tamil के लिए एंकर के तौर पर काम कर रही हैं.

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समीना अनवर. - Photo Gallery
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चेन्नई से ताल्लुक

खूबसूरत टीवी एंकर समीना अनवर को जन्म 1992 में तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था. चेन्नई से ताल्लुक होने के कारण तमिल भाषा में समीना अनवर की अच्छी पकड़ है.

समीना अनवर का शुरुआती करियर. - Photo Gallery
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कैसे शुरू किया करियर?

समीना अनवर ने अपने करीब 8 साल पहले अपने करियर की थी. उन्होंने शुरुआत में मॉल में होने वाले इवेंट की होस्टिंग करनी शुरू की. फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ती चली गईं.

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मीडिया में किया काम

समीना अनवर ने लंबे समय तक मीडिया में काम किया. उन्होंने तमिल (से सा रे गा मा पा के लिए), एनडीटीवी हिंदू और एसएस म्यूजिक जैसे प्रमुख नेटवर्कों के लिए होस्ट के रूप में टेलीविजन जगत में कदम रखा.

समीना अनवर आईपीएल टीवी एंकर. - Photo Gallery
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खेल से कैसे हुआ जुड़ाव?

क्रिकेट से समीना अनवर का खास जुड़ाव तब हुआ, जब साल 2019 में वह चेन्नई सुपर किंग्स की ऑफिशियल एंकर बनीं. इसके बाद उन्होंने खेल जगत में टीवी प्रेजेंटर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई.

समीना अनवर. - Photo Gallery
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इन लीग्स में कर चुकी काम

समीना अनवर आईपीएल 2026 में स्टार स्पोर्ट्स तमिल के लिए एंकर के तौर पर काम कर रही हैं. इससे पहले भी वह आईपीएल में होस्टिंग कर चुकी हैं. इसके अलावा समीना अनवर ने फीफा वर्ल्ड कप, प्रो कबड्डी लीग, विमेंस प्रीमियर लीग, इंडियन सुपर लीग में मेजबानी कर चुकी हैं.

समीना अनवर की नेटवर्थ. - Photo Gallery
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समीना अनवर की नेटवर्थ

समीना अनवर की नेटवर्थ को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है. हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार, समीना अनवर की कुल नेटवर्थ 1.5 करोड़ रुपये के आसपास आंकी गई है. उनकी कमाई की मुख्य सोर्स स्पोर्ट्स एंकरिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट और कॉर्पोरेट इवेंट की होस्टिंग से आता है.

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सोशल मीडिया फॉलोइंग

समीना अनवर सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हैं. इंस्टाग्राम पर समीना अनवर के 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी ग्लैमरस और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

Tags:
INDIAN PREMIER LEAGUEIPL 2026
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