ग्लैमरस लुक, कातिल अदाएं… वाशिंग्टन सुंदर से जुड़ा कनेक्शन, कौन है ये हुस्न की मल्लिका?

Who is Sahiba Bali: IPL 2026 के बीच स्पोर्ट्स प्रेजेंटर साहिबा बाली को लेकर खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, साहिबा बाली गुजरात टाइटंस के स्टार ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड हैं. साहिबा बाली और वाशिंग्टन सुंदर के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अफवाहें फैल रही हैं. ऐसे में फैंस के मन में उनके बारे में जानने की उत्सुकता है. आइए जानते हैं कौन हैं ये हसीन बला…