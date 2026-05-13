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ग्लैमरस लुक, कातिल अदाएं… वाशिंग्टन सुंदर से जुड़ा कनेक्शन, कौन है ये हुस्न की मल्लिका?

Who is Sahiba Bali: IPL 2026 के बीच स्पोर्ट्स प्रेजेंटर साहिबा बाली को लेकर खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, साहिबा बाली गुजरात टाइटंस के स्टार ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड हैं. साहिबा बाली और वाशिंग्टन सुंदर के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अफवाहें फैल रही हैं. ऐसे में फैंस के मन में उनके बारे में जानने की उत्सुकता है. आइए जानते हैं कौन हैं ये हसीन बला…


By: Ankush Upadhayay | Published: May 13, 2026 4:44:45 PM IST

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स्पोर्ट्स प्रेजेंटर साहिबा बाली. - Photo Gallery
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कौन हैं साहिबा बाली?

वाशिंग्टन सुंदर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड साहिबा बाली एक मशहूर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं. दिलचस्प बात यह है कि साहिबा बाली एक्ट्रेस भी हैं, जो जोमैटो में भी काम कर चुकी हैं.

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साहिबा बाली की पढ़ाई

31 साल की साहिबा बाली कश्मीरी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है. इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह यूके चली गईं, जहां पर उन्होंने मार्केटिंग का कोर्स किया और बिजनेस प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया.

वाशिंग्टन सुंदर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड साहिबा बाली. - Photo Gallery
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कैसे शुरू किया करियर

साहिबा बाली ने पहले कॉर्पोरेट जगत से अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने जोमैटो में मार्केटिंग एसोसिएट के रूप में काम शुरू किया. यहां पर उन्होंने कंपनी को डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए काफी अच्छे सुझाव दिए. इस दौरान साहिबा बाली ने कंटेंट क्रिएशन में हाथ आजमाया.

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स्पोर्ट्स में बढ़ाया कदम

कॉर्पोरेट करियर बाद साहिबा बाली स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखा. IPL 2024 में उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के लिए काम करना शुरू कर दिया, जहां से उन्हें अच्छी-खासी पहचान मिली. इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी साहिबा बाली एक डिजिटल इनसाइडर और एंकर के रूप में शामिल थीं.

एक्ट्रेस साहिबा बाली. - Photo Gallery
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फिल्मों में किया काम

स्पोर्ट्स प्रेजेंटर साहिबा बाली होस्टिंग और एंकरिंग के अलावा एक्टिंग में हाथ आजमा चुकी हैं. साहिबा बाली फिल्म लैला मजनू (2018) में तृप्ति डिमरी के किरदार के बहन का रूप में दिखाई दी थीं. इसके अलावा साहिबा बाली ने वेब सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड और फिल्म अमर सिंह चमकीला में भी काम किया है.

वाशिंग्टन सुंदर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड. - Photo Gallery
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वाशिंग्टन सुंदर से जुड़ा नाम

साहिबा बाली का नाम गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी वाशिंग्टन सुंदर से जोड़ा जा रहा है. उनके रिश्ते की अफवाहें तब शुरू हुईं, जब उन दोनों को एक कैफे में कॉफी पीते हुए देखा गया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इसके बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई.

स्पोर्ट्स प्रेजेंटर साहिबा बाली. - Photo Gallery
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IPL में भी किया काम

साहिबा बाली ने IPL 2025 के दौरान पंजाब किंग्स के साथ मिलकर भी काम किया. इससे उन्हें टीम के माहौल का अनुभव मिला. साथ ही टूर्नामेंट की भी अच्छी समझ मिली.

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ग्लैमर लुक के लिए मशहूर

एक्ट्रेस साहिबा बाली अपने ग्लैमरस लुक के लिए सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. खूबसूरती में वह बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.

Tags:
IPL 2026Washington Sundar
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