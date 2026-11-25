कैसे मिला फिल्मों में काम?

साहिबा बाली जिस वक्त लंदन में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थीं, तभी डायरेक्टर इम्तियाज अली ने उन्हें फोन किया. उन्होंने साहिबा को फिल्म 'लैला मजनू' के लिए ऑडिशन देने को कहा. साहिबा ने फिल्म में लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन यह किरदार आखिरकार तृप्ति डिमरी को मिला. वहीं, साहिबा को फिल्म में हीरो की बहन का रोल मिला.