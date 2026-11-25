कौन हैं साहिबा बाली? जो कई फिल्मों में कर चुकीं काम, अर्जुन कपूर संग डेटिंग पर चर्चा तेज; दोनों की वायरल तस्वीर ने खींचा ध्यान
Who Is Sahiba Bali: हाल ही में साहिबा बाली ने बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर संग एक तस्वीर साझा की है, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं. इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों का कहना है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. आइए जानते हैं साहिबा बाली के बारे में.
अर्जुन कपूर संग साझा की तस्वीर
साहिबा बाली ने अर्जुन कपूर संग गुरुपर्व के मौके पर एक सेल्फी साझा की है. इसमें दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और अपने सिर को ढके हुए हैं. इस तस्वीर को साझा करते हुए साहिबा बाली ने जो कैप्शन लिखा उसने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने लिखा, ‘मैंने इनका आधा प्रसाद भी खा लिया. गुरु पर्व की शुभकामनाएं’.
कौन हैं साहिबा बाली?
साहिबा बाली, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1994 को एक कश्मीरी परिवार में हुआ था, ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली. वह आगे की पढ़ाई के लिए UK चली गईं और ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से बिज़नेस कोर्स पूरा किया. उन्होंने लंदन में मार्केटिंग की पढ़ाई की.
कई विज्ञापनों में आईं नजर
साहिबा बाली ने बिजनेस सेक्टर में काम करने के बाद जोमैटो में मार्केटिंग एसोसिएट के तौर पर काम शुरू किया. बाद में वह ब्रांड मैनेजर बन गईं. इस दौरान उन्होंने कंटेंट क्रिएशन में भी हाथ आजमाया और जोमैटो के कई मजेदार विज्ञापनों में नजर आईं.
कैसे मिला फिल्मों में काम?
साहिबा बाली जिस वक्त लंदन में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थीं, तभी डायरेक्टर इम्तियाज अली ने उन्हें फोन किया. उन्होंने साहिबा को फिल्म 'लैला मजनू' के लिए ऑडिशन देने को कहा. साहिबा ने फिल्म में लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन यह किरदार आखिरकार तृप्ति डिमरी को मिला. वहीं, साहिबा को फिल्म में हीरो की बहन का रोल मिला.
सीरीज-फिल्मों में किया काम
साहिबा बाली ने बाद में कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया. वह नेटफ्लिक्स की सीरीज 'बार्ड ऑफ ब्लड' (2019) में आबिदा के किरदार में नजर आईं. इसके अलावा, फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में एक समझदार और प्रेरित पत्रकार की भूमिका निभाकर भी उन्होंने पहचान बनाई.
सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव
एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 870K फॉलोअर्स हैं. साहिबा बाली सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं.