अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड में किया डेब्यू, 2011 में जीता मिस पंजाब का खिताब, अब करण कुंद्रा को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा
Saanvie Tallwar: एक्ट्रेस सान्वी तलवार ने अपने टेलीविजन करियर के सबसे चर्चित विवादों में से एक के बारे में बात की है. उन्होंने हाल ही में करण कुंद्रा के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद किया और उस घटना के बारे में बताया जो सालों पहले सुर्खियों में रही थी. हालांकि उस समय इस मामले पर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन अब सान्वी ने अपनी बात रखी है और बताया है कि सेट पर वह असहज स्थिति कैसे पैदा हुई? इसके अलावा, जानते हैं कि सान्वी तलवार कौन हैं?
सान्वी तलवार कौन हैं?
सान्वी तलवार एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और लेखिका हैं, जो हिंदी धारावाहिकों में अपनी अहम भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं. उन्हें एकता कपूर की लोकप्रिय म्यूजिकल लव स्टोरी 'ये कहां आ गए हम' में करण कुंद्रा के साथ मुख्य महिला किरदार 'मानवी चटर्जी' की भूमिका निभाने के लिए काफी पहचान मिली.
2012 में की एक्टिंग की शुरुआत
उन्होंने 2012 में 'अर्जुन' शो में नेहा जोसेफ के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत की. उन्हें असली पहचान एकता कपूर के रोमांटिक सीरियल 'ये कहां आ गए हम' (2015) में करण कुंद्रा के साथ मुख्य भूमिका (मानवी चटर्जी सभरवाल) निभाकर मिली. वह ऐतिहासिक ड्रामा 'चंद्र नंदिनी' (2017) में दुर्धरा का किरदार निभाने के लिए भी जानी जाती हैं.
किन-किन टीवी सीरियल में किया काम?
सान्वी तलवार ने टेलीविजन फिल्मोग्राफी में ओ गुजरिया, कुबूल है, सूफियाना प्यार मेरा जैसी टीवी सीरियल में काम किया. इसके बाद साल 2023 में अली बाबा - एक अंदाज अंदेखा चैप्टर 2 में हुमैरा के रूप में वापसी की.
बॉलीवुड में कब किया डेब्यू?
सान्वी तलवार ने साल 2015 में बॉलीवुड में डेब्यू किया. उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म ‘गब्बर इज बैक’ में एक रिपोर्टर के तौर पर छोटी सी भूमिका निभाई थी.
पंजाब के जालंधर में हुआ जन्म
सान्वी तलवार का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था. उन्होंने 2011 में ‘मिस पंजाब’ का खिताब अपने नाम किया और बाद में अमेरिका के मशहूर 'स्टेला एडलर स्टूडियो ऑफ एक्टिंग' में थिएटर की ट्रेनिंग ली.
अब क्यों चर्चा में आई?
दरअसल, उन्होंने करण कुंद्रा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. टेली मसाला के साथ एक खास बातचीत में सान्वी ने दावा किया कि करण कुंद्रा उनमें दिलचस्पी रखते थे और उन अटकलों को खारिज कर दिया कि उन्हें करण पर क्रश था. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वह मुझमें दिलचस्पी रखते थे. मेरी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी.
थप्पड़ कांड के बारे में क्या कहा?
एक्ट्रेस ने उस चर्चित थप्पड़ कांड के बारे में भी बात की जो सालों तक चर्चा का विषय बना रहा. सान्वी ने बताया कि शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे सीन थे जिनसे उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ. खासकर एक बाथरूम सीन ने उन्हें बेचैन कर दिया, जिसके कारण उन्होंने चुप रहने के बजाय मदद मांगी.