अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड में किया डेब्यू, 2011 में जीता मिस पंजाब का खिताब, अब करण कुंद्रा को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

Saanvie Tallwar: एक्ट्रेस सान्वी तलवार ने अपने टेलीविजन करियर के सबसे चर्चित विवादों में से एक के बारे में बात की है. उन्होंने हाल ही में करण कुंद्रा के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद किया और उस घटना के बारे में बताया जो सालों पहले सुर्खियों में रही थी. हालांकि उस समय इस मामले पर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन अब सान्वी ने अपनी बात रखी है और बताया है कि सेट पर वह असहज स्थिति कैसे पैदा हुई? इसके अलावा, जानते हैं कि सान्वी तलवार कौन हैं?