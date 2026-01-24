शोहरत और कामयाबी के साथ रखा बॉलीवुड में कदम, फिर एक MMS ने तबाह किया करियर; कौन हैं वो हसीना?

Who is Riya Sen: रिया सेन, जिनका जन्म रिया देव वर्मा के नाम से हुआ था, त्रिपुरा और कूच बिहार के राज्यों से जुड़े एक प्रभावशाली शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता भरत देव वर्मा त्रिपुरा के शाही परिवार से हैं, जिससे वो महारानी गायत्री देवी की परपोती लगती हैं. एक मशहूर फिल्मी परिवार से होने के कारण जिसमें उनकी माँ मून मून सेन और दादी सुचित्रा सेन शामिल हैं रिया अपनी बहन, अभिनेत्री राइमा सेन के साथ पली-बढ़ीं. बचपन से ही उनको एक्टिंग का शोक था. लेकिन बॉलीवुड में एंट्री के बाद एक स्कैंडल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी.