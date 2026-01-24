  • Home>
  • शोहरत और कामयाबी के साथ रखा बॉलीवुड में कदम, फिर एक MMS ने तबाह किया करियर; कौन हैं वो हसीना?

शोहरत और कामयाबी के साथ रखा बॉलीवुड में कदम, फिर एक MMS ने तबाह किया करियर; कौन हैं वो हसीना?

Who is Riya Sen: रिया सेन, जिनका जन्म रिया देव वर्मा के नाम से हुआ था, त्रिपुरा और कूच बिहार के राज्यों से जुड़े एक प्रभावशाली शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता भरत देव वर्मा त्रिपुरा के शाही परिवार से हैं, जिससे वो महारानी गायत्री देवी की परपोती लगती हैं. एक मशहूर फिल्मी परिवार से होने के कारण जिसमें उनकी माँ मून मून सेन और दादी सुचित्रा सेन शामिल हैं रिया अपनी बहन, अभिनेत्री राइमा सेन के साथ पली-बढ़ीं. बचपन से ही उनको एक्टिंग का शोक था. लेकिन बॉलीवुड में एंट्री के बाद एक स्कैंडल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी.


By: Heena Khan | Published: January 24, 2026 8:41:50 AM IST

1/6

एक्टिंग से की शुरुआत

रिया ने 5 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की, पहली बार वो अपनी मां की बेटी के रूप में स्क्रीन पर नज़र आईं. बाद में उन्होंने 'विषकन्या' (1991) में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया. फाल्गुनी पाठक के मशहूर म्यूज़िक वीडियो 'याद पिया की आने लगी' में काम करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई. आखिरकार उन्होंने 'स्टाइल' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो एक कम बजट की एंटरटेनर फ़िल्म थी, लेकिन ज़बरदस्त हिट हुई.

2/6

ऐसे मिली सफलता

'स्टाइल' की सफलता के बाद, रिया ने 'झंकार बीट्स' में अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया. यह भी एक कम बजट की फिल्म थी जो स्लीपर हिट साबित हुई.

3/6

करियर को लगा झटका

बॉलीवुड में उनका करियर तेज़ी से ऊपर जा रहा था, और उन्हें मल्टी-स्टारर कॉमेडी और कमर्शियल फिल्मों में जगह मिल रही थी. हालांकि, जल्द ही उनके बढ़ते करियर को एक अचानक झटका लगा.

4/6

एक स्कैंडल ने किया करियर बर्बाद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2005 में, रिया और उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड अश्मित पटेल का एक प्राइवेट वीडियो ऑनलाइन सामने आया और यह एक बड़ा चर्चित स्कैंडल बन गया. लेकिन दोनों ने शुरू में इसकी सच्चाई से इनकार किया, लेकिन इस विवाद ने उनकी बढ़ती सफलता पर ग्रहण लगा दिया. इस एक स्कैंडल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी.

5/6

फिर हुआ कमबैक

स्कैंडल के बाद, रिया को बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी फिल्मों में नए मौके मिले. उन्हें संतोष सिवन द्वारा निर्देशित मलयालम हिट 'अनंतभद्रम' (2005) से काफी तारीफ मिली. समय के साथ, वो OTT प्लेटफॉर्म पर आईं, और 'बेकाबू', 'रागिनी MMS: रिटर्न्स', 'मिसमैच 2', 'पति पत्नी और वो' और 'कॉल मी बे' जैसी सीरीज़ में नज़र आईं.

6/6

2017 में की शादी

2017 में, उन्होंने अपने पुराने दोस्त शिवम तिवारी से शादी कर ली, और बॉलीवुड से दूर एक ज़्यादा प्राइवेट ज़िंदगी जीने लगीं.

