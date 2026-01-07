  • Home>
  कौन हैं रिद्धिमा पाठक? देश के लिए ठुकराया बांग्लादेश का ऑफर! इन अफवाहों पर दिया करारा जवाब

कौन हैं रिद्धिमा पाठक? देश के लिए ठुकराया बांग्लादेश का ऑफर! इन अफवाहों पर दिया करारा जवाब

भारतीय स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर रिद्धिमा पाठक ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि उन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के ब्रॉडकास्टिंग पैनल से हटा दिया गया है. रिद्धिमा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद हटने का फैसला लिया है. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड्स के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है.


By: Shivani Singh | Last Updated: January 7, 2026 7:36:15 PM IST

कौन हैं रिद्धिमा पाठक? देश के लिए ठुकराया बांग्लादेश का ऑफर! इन अफवाहों पर दिया करारा जवाब - Photo Gallery
1/6

रिद्धिमा पाठक का स्पष्टीकरण

सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में उनके 'निकाले जाने' की खबरों को खारिज करते हुए रिद्धिमा ने कहा "पिछले कुछ घंटों से ऐसी चर्चाएं हैं कि मुझे BPL से 'हटा दिया गया' है. यह पूरी तरह गलत है. मैंने व्यक्तिगत कारणों से खुद इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है. मेरे लिए मेरा देश हमेशा पहले आता है. मैं किसी भी असाइनमेंट से ऊपर क्रिकेट के खेल को महत्व देती हूँ. ईमानदारी, स्पष्टता और खेल भावना ही मेरी प्राथमिकता है."

कौन हैं रिद्धिमा पाठक? देश के लिए ठुकराया बांग्लादेश का ऑफर! इन अफवाहों पर दिया करारा जवाब - Photo Gallery
2/6

कौन हैं रिद्धिमा पाठक?

रिद्धिमा पाठक के साहसी कदम के बाद हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. अगर आप भी उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो हम आपके लिए उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें लेकर आए हैं. रिद्धिमा का जन्म 17 फरवरी, 1990 को झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था. वह अभी 35 साल की हैं. पेशे से वह एक मॉडल, एक्ट्रेस, वॉइस आर्टिस्ट, टीवी प्रेजेंटर और एंकर हैं.

कौन हैं रिद्धिमा पाठक? देश के लिए ठुकराया बांग्लादेश का ऑफर! इन अफवाहों पर दिया करारा जवाब - Photo Gallery
3/6

रेडियो स्टेशन से शुरू किया करियर

रिद्धिमा ने अपने करियर की शुरुआत एक रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप से की थी. उसके बाद, उन्होंने RJ (रेडियो जॉकी) के तौर पर अपना करियर बनाया. उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स, टेन स्पोर्ट्स, सोनी और जियो पर कई स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट किए हैं. वह फिलहाल इन चैनलों से जुड़ी हुई हैं। फैंस उन्हें उनकी आवाज़ के उतार-चढ़ाव और स्पोर्ट्स की गहरी जानकारी के लिए पसंद करते हैं.

कौन हैं रिद्धिमा पाठक? देश के लिए ठुकराया बांग्लादेश का ऑफर! इन अफवाहों पर दिया करारा जवाब - Photo Gallery
4/6

टोक्यो ओलंपिक के दौरान खास पहचान मिली

रिद्धिमा को टोक्यो ओलंपिक के दौरान खास पहचान मिली. उस दौरान, उन्होंने पूर्व भारतीय आइस हॉकी खिलाड़ी वीरन रासकिन्हा के साथ भारतीय हॉकी टीम का खास रिव्यू किया था.

कौन हैं रिद्धिमा पाठक? देश के लिए ठुकराया बांग्लादेश का ऑफर! इन अफवाहों पर दिया करारा जवाब - Photo Gallery
5/6

कला से प्यार के कारण इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी

2008 में, रिद्धिमा ने MKSSS कमिंस कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में A ग्रेड के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया. उन्हें जल्द ही अपने फील्ड में नौकरी मिल गई. लेकिन कला से प्यार के कारण, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी.

कौन हैं रिद्धिमा पाठक? देश के लिए ठुकराया बांग्लादेश का ऑफर! इन अफवाहों पर दिया करारा जवाब - Photo Gallery
6/6

भारत-बांग्लादेश क्रिकेट संबंधों में दरार

BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कहा था. यह फैसला तब लिया गया जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरों के बीच एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर KKR की आलोचना हुई थी. मुस्तफिजुर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) नाराज हो गया. BCB ने चिंता जताई कि 7 फरवरी से भारत में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. BCB ने ICC से वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने का अनुरोध किया था, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खारिज कर दिया है. तनाव इतना बढ़ गया है कि बांग्लादेश ने अपने देश में आगामी IPL सीजन के प्रसारण (Broadcast) पर पूरी तरह बैन लगा दिया है.

कौन हैं रिद्धिमा पाठक? देश के लिए ठुकराया बांग्लादेश का ऑफर! इन अफवाहों पर दिया करारा जवाब - Photo Gallery

