कौन हैं रिद्धिमा पाठक? देश के लिए ठुकराया बांग्लादेश का ऑफर! इन अफवाहों पर दिया करारा जवाब

भारत-बांग्लादेश क्रिकेट संबंधों में दरार

BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कहा था. यह फैसला तब लिया गया जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरों के बीच एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर KKR की आलोचना हुई थी. मुस्तफिजुर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) नाराज हो गया. BCB ने चिंता जताई कि 7 फरवरी से भारत में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. BCB ने ICC से वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने का अनुरोध किया था, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खारिज कर दिया है. तनाव इतना बढ़ गया है कि बांग्लादेश ने अपने देश में आगामी IPL सीजन के प्रसारण (Broadcast) पर पूरी तरह बैन लगा दिया है.