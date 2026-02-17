Redheemaa Bigg Boss 20: जल्द शुरु हो रहा बिग बॉस 20! रियलिटी शो की पहली कंटेस्टेंट बनेगी ये हसीना; नाम जान उड़ जाएंगे होश

Who is Redheemaa Gupta | Redheemaa Bigg Boss 20: रिद्धिमा गुप्ता इन दिनों खूब चर्चाओं में बनी हुई हैं. बिग बॉस 20 में अपनी एंट्री की अफवाहों के कारण वह सोशल मीडिया पर सबसे पॉपुलर हो चुकी हैं. हाल ही में उनके Q&A सेशन में उन्होंने रियलिटी शो के बारे में एक फैन के सवाल का जवाब दिया था. उन्होंने कहा था कि “ऑन माई वे”, तभी से फैंस यह कयास लगा रहे हैं कि वह बिग बॉस के सीजन 20 का हिस्सा बन सकते हैं. इसी कारण इन दिनों वह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई हैं.