कौन हैं Reble? मेघालय की इस आवाज के दीवाने हुए फैंस, ‘धुरंधर’ रैप से लूटी महफिल!

Who Is Reble: ‘धुरंधर’ के म्यूज़िक ने अपनी ग्लोबल अपील से पूरे भारत में सुनने वालों को दीवाना बना दिया है. इसके स्टार्स में मेघालय की रैपर डियाफी लामारे भी हैं, जिन्हें रेबल के नाम से भी जाना जाता है, जिनके गानों को खूब तारीफ मिली है. ‘डिया’ के तौर पर अपने शुरुआती दिनों से लेकर अपने बोल्ड लिरिक्स और नॉर्थईस्ट को रिप्रेजेंट करने तक, रेबल इंडियन हिप-हॉप सीन को फिर से परिभाषित कर रही हैं.