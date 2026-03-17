कौन है रकीब आलम, जिन्होंने नोरा फतेही के गाने पर दिया जवाब, ए.आर. रहमान संग है ये खास नाता

Raqueeb Alam: इस समय नोरा फतेही चर्चे में बनी हुई है और उसकी वजह है उनका नया गाना. इसी के चलते रकीब आलम जो फेमस भारतीय गीतकार और गायक है भी चर्चा में है. उन्होंने पुष्पा और मास्टर जैसी पैन-इंडिया फिल्मों के हिंदी संस्करणों के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में, उनका नाम केडी द डेविल के गाने ‘चुनर तेरी सरके’ की विवादित गीतों को लेकर चर्चा में आया है.