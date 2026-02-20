Who is Ranvir Sachdeva: कौन हैं रणवीर सचदेवा? 8 साल की उम्र में AI जीनियस, इंडिया एआई समिट का सबसे छोटा स्पीकर

कौन है रणवीर सचदेवा?

बता दें कि, यह रणवीर का पहला ग्लोबल मंच नहीं है. बल्कि साल 2017 में जन्में रणवीर कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी मौजूदगी पहले भी दर्ज करा चुके हैं. इससे पहले 7 साल की उम्र में रणवीर को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2025 में कीनोट स्पीकर के रूप में बुलाया गया था. वहां पर उन्होंने एजेंट्स ऑफ चेंज: अ 7-ईयर-ओल्ड्स लेंस ऑन जनरेशन एआई फॉर गुड पर स्पीच दी थी. रणवीर ने वहां एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया था.