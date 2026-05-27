कौन है वो लेडी? जिसने बदली RCB कप्तान की किस्मत, लव स्टोरी में छिपा चैंपियन बनने का ‘राज’!
Rajat Patidar Love Story: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार इन दिनों खूब सुर्खियों हैं. पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने लगातार दूसरी फाइनल में जगह बनाई है. साल 2025 में आरसीबी ने पहली बार आईपीएल खिताब हासिल किया था. अब 2026 में भी रजत पाटीदार ने आरसीबी को फाइनल में पहुंचा दिया है. ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में रजत पाटीदार की जमकर तारीफ हो रही है. आपको जानकर हैरानी होगी कि पाटीदार ने आईपीएल के लिए अपनी शादी को टाल दिया था. पढ़ें पाटीदार की दिलचस्प लव स्टोरी…
पाटीदार ने किससे रचाई शादी?
रजत पाटीदार ने मध्य प्रदेश की रहने वाली गुंजन से शादी रचाई है. कपल ने साल 2023 में सात फेरे लिए थे. पाटीदार और उनकी वाइफ अपनी पर्सनल लाइफ को काफी ज्यादा प्राइवेट रखना पसंद करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें, रजत के परिवार ने गुंजन को पसंद किया था, जिसके बाद उनकी शादी हुई.
शादी के बीच मिला IPL का बुलावा
रजत पाटीदार और गुंजन की शादी मई 2022 में होने को तय थी, लेकिन आईपीएल की वजह से टालनी पड़ी. शादी के कुछ समय पहले ही आरसीबी ने रजत पाटीदार को इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा.
शादी करनी पड़ी कैंसिल
रजत पाटीदार की शादी के लिए इंदौर में कमरे बुक किए जा चुके थे और सारी तैयारियां भी कर ली गई थीं. इसके बावजूद रजत ने अपनी पार्टनर गुंजन के कहने पर शादी की पोस्टपोन कर दिया. इसके बाद वह आरसीबी के साथ जुड़े.
कौन हैं गुंजन पाटीदार?
रजत पाटीदार की वाइफ गुंजन पाटीदार मध्य प्रदेश के रतलाम की रहने वाली हैं. गुंजन पाटीदार अपनी लाइफ का काफी ज्यादा प्राइवेट रखती हैं. उन्हें बहुत की कम स्टेडियम में रजत पाटीदार को सपोर्ट करते देखा जाता है. IPL 2025 में जब रजत पाटीदार ने RCB के लिए पहली बार ट्रॉफी जीती थी, तब वह मैदान पर रजत के साथ नजर आई थीं.
रजत पाटीदार की IPL जर्नी
रजत पाटीदार आईपीएल 2022 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे. इसी सीजन के बीच में RCB ने पाटीदार को साइन किया. पाटीदार ने प्लेऑफ में खेले अपने पहले ही मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शानदार शतक लगा दिया. इसके बाद टीम में उनकी जगह पक्की हो गई. हालांकि अगले सीजन में चोट के कारण पाटीदार बाहर हो गए.
2025 में बने कप्तान
रजत पाटीदार को IPL 2025 में आरसीबी का नया कप्तान बनाया गया. इसी सीजन में आरसीबी ने पहली बार आईपीएल का खिताब हासिल किया. इसके बाद से ही रजत पाटीदार आरसीबी फैंस के लिए हीरो बन गए.
IPL 2026 में भी पहुंचाया फाइनल
रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी की टीम आईपीएल 2026 में भी फाइनल में पहुंच गई है. पाटीदार ने क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ नाबाद 93 रनों की आतिशी पारी खेलकर आरसीबी को फाइनल का टिकट दिलाया.
रजत पाटीदार का इंटरनेशनल करियर
रजत पाटीदार ने साल 2023 में भारत के लिए वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था. इस मुकाबले में उनके बल्ले से सिर्फ 22 रन आए. इसके बाद उन्होंने वनडे में दोबारा मौका नहीं मिला. फिर साल 2024 में रजत पाटीदार ने भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया. उन्होंने टेस्ट में सिर्फ 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 63 रन आए हैं.