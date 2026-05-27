कौन है वो लेडी? जिसने बदली RCB कप्तान की किस्मत, लव स्टोरी में छिपा चैंपियन बनने का ‘राज’!

Rajat Patidar Love Story: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार इन दिनों खूब सुर्खियों हैं. पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने लगातार दूसरी फाइनल में जगह बनाई है. साल 2025 में आरसीबी ने पहली बार आईपीएल खिताब हासिल किया था. अब 2026 में भी रजत पाटीदार ने आरसीबी को फाइनल में पहुंचा दिया है. ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में रजत पाटीदार की जमकर तारीफ हो रही है. आपको जानकर हैरानी होगी कि पाटीदार ने आईपीएल के लिए अपनी शादी को टाल दिया था. पढ़ें पाटीदार की दिलचस्प लव स्टोरी…