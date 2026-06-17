Who Is Raakh Actor Suman: कौन हैं ‘Raakh’ की सुमन? जिसे खून में लथपथ देख आंखें हुई नम; जानें दिव्या शर्मा की अनसुनी कहानी

Who Is Raakh Actor Suman | Who is Divya Sharma : अली फजल की वेब सीरीज ‘राख’ इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है. सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सीरीज की ही बातें चल रही है. कहानी से लेकर स्टार कास्ट सभी दर्शकों की उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं. इस सीरीज में मुख्य किरदार अली फजल निभाया है. लेकिन सबसे अधिक चर्चा दिव्या शर्मा के किरदार सुमन की हो रही है. जिसका अपहरण हो जाता है. पूरी कहानी उसके अपराधी को पकड़ने की ईर्द-गिर्द घूमती है.