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Who Is Raakh Actor Suman: कौन हैं ‘Raakh’ की सुमन? जिसे खून में लथपथ देख आंखें हुई नम; जानें दिव्या शर्मा की अनसुनी कहानी

Who Is Raakh Actor Suman | Who is Divya Sharma : अली फजल की वेब सीरीज ‘राख’ इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है. सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सीरीज की ही बातें चल रही है. कहानी से लेकर स्टार कास्ट सभी दर्शकों की उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं. इस सीरीज में मुख्य किरदार अली फजल निभाया है. लेकिन सबसे अधिक चर्चा दिव्या शर्मा के किरदार सुमन की हो रही है. जिसका अपहरण हो जाता है. पूरी कहानी उसके अपराधी को पकड़ने की ईर्द-गिर्द घूमती है. 


By: Preeti Rajput | Published: June 17, 2026 4:35:53 PM IST

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दिव्या शर्मा ने बंटोरी सुर्खियां

दर्शकों की आंखें नम कर देने वाली वेब सीरीज ‘राख’ में ‘सुमन’ का किरदार निभाने वाली दिव्या शर्मा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इंडस्ट्री की उभरती हुई इस अभिनेत्री ने अपने दमदार अभिनय और भावनाओं से भरपूर एक्सप्रेशन से हर किसी का दिल जीत लिया है.

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असली कहानी पर बेस्ड है सीरीज

सीरीज की कहानी सुमन और उसके भाई के रहस्यमय तरीके से गायब होने के इर्द-गिर्द घूमती है, जिससे दर्शक शुरुआत से आखिर तक कहानी से जुड़े रहते हैं. दिव्या ने सुमन के किरदार में इतनी सच्चाई और मासूमियत दिखाई है कि उनका अभिनय लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ जाता है.

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बेहद इमोशनल है किरदार

‘राख’ में सुमन का किरदार कहानी की सबसे अहम कड़ियों में से एक है. 16 साल की मासूम लेकिन बेहद समझदार सुमन अपने भाई के साथ घर से निकलती है, लेकिन इसके बाद दोनों रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं. यहीं से शुरू होती है एक ऐसी तलाश, जो कई चौंकाने वाले राज और भावनात्मक मोड़ों से दर्शकों को बांधे रखती है.

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दिव्या शर्मा ने निभाया सुमन का किरदार

सुमन के किरदार में दिव्या शर्मा ने इतनी सहजता और सच्चाई दिखाई है कि दर्शक उनके दर्द, डर और मासूमियत से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं. उनकी दमदार और नेचुरल एक्टिंग इस किरदार को लंबे समय तक यादगार बना देती है.

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एक और वेब सीरीज में कर चुकी हैं काम

‘राख’ से सुर्खियां बटोर रहीं दिव्या शर्मा इससे पहले भी अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का ध्यान खींच चुकी हैं. वह अमेजन प्राइम की लोकप्रिय वेब सीरीज ‘ग्राम चिकित्सालय’ में जुही के किरदार में नजर आई थीं, जहां उनके अभिनय को खूब सराहा गया. इस शो के दो सीजन रिलीज हो चुके हैं. इसके अलावा दिव्या ‘ककून’ जैसी मिनी सीरीज का भी हिस्सा रह चुकी हैं. अलग-अलग किरदारों में अपनी छाप छोड़ने वाली दिव्या अब धीरे-धीरे ओटीटी की उभरती हुई प्रतिभाओं में शामिल होती जा रही हैं.

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वेब सीरीज ‘राख’ के बारे में

क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज ‘राख’ अब दर्शकों के बीच दस्तक दे चुकी है. यह सीरीज साल 1978 के चर्चित रंगा-बिल्ला केस से प्रेरित है, जिसे भारत के सबसे सनसनीखेज और दिल दहला देने वाले अपराधों में गिना जाता है. रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरपूर यह कहानी दर्शकों को शुरुआत से आखिर तक बांधे रखती है और एक ऐसे अपराध की परतें खोलती है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

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