कौन है अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक? राजनीति से भागते हैं दूर; अब पत्नी अपर्णा यादव से लेना चाहते हैं तलाक

मुलायम सिंह के सौतेले बेटे

मुलायम सिंह यादव ने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी मालती देवी थी. जिनके बेटे अखिलेश यादव थे. लेकिन साल 2003 में मालती देवी का निधन हो गया. मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव हैं. जिनसे प्रतीक यादव, साधना के बेटे हैं. मुलायम सिंह यादव ने कई सालों तक अपनी दो शादियों को सबसे छुपाकर रखा था. फरवरी 2007 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दो शादी की बात कबूल की थी.