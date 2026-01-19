कौन है अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक? राजनीति से भागते हैं दूर; अब पत्नी अपर्णा यादव से लेना चाहते हैं तलाक
Who Is Prateek Yadav: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव इस समय खूब चर्चाओं में हैं. हाल ही में उनके एक पोस्ट ने इंस्टाग्राम पर बवाल मचा दिया है. प्रतीक राजनीति से दूर रहने और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं. इस बार वह फिर अपनी पर्सनल लाइफ के कारण चर्चाओं में आ गए हैं.
प्रतीक यादव कौन हैं?
प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं. वह चुनावी राजनीति के बजाय अपने बिजनेस और हाई-प्रोफाइल पर्सनल लाइफ के लिए जाने जाते हैं.
राजनीती से दूर रहते हैं प्रतीक
यादव परिवार के अधिकतर सदस्य राजनीति में एक्टिव रहते हैं, लेकिन प्रतीक राजनीतिक मामलों से दूर रहने पसंद करते हैं. हालांकि उनके लेटेस्ट पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है.
अपर्णा यादव से की थी शादी
प्रतीक यादव की शादी अपर्णा यादव से हुई है, जो पब्लिक लाइफ में एक्टिव रही हैं और पहले चुनाव भी लड़ चुकी हैं. इस कपल की एक बेटी है.
मुलायम सिंह के सौतेले बेटे
मुलायम सिंह यादव ने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी मालती देवी थी. जिनके बेटे अखिलेश यादव थे. लेकिन साल 2003 में मालती देवी का निधन हो गया. मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव हैं. जिनसे प्रतीक यादव, साधना के बेटे हैं. मुलायम सिंह यादव ने कई सालों तक अपनी दो शादियों को सबसे छुपाकर रखा था. फरवरी 2007 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दो शादी की बात कबूल की थी.
क्या काम करते हैं प्रतीक?
प्रतीक यादव मुख्य तौर पर व्यापार से जुड़े हुए हैं. वह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. उनके पास कई मंहगी कार के केलक्शन मौजूद हैं. वह जिम ट्रेनर भी रह चुके हैं. साथ ही उन्होंने जीव आश्रय फाउंडेशन संस्था की भी शुरुआत की. प्रतीक सोशल लाइफ में काफी एक्टिव रहते हैं.
प्रतीक यादव ने किया तलाक का ऐलान
प्रतीक यादव ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपर्णा यादव को तलाक देने का ऐलान किया है. उन्होंने अपनी पत्नी को स्वार्थी बताया है. साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूं. इसके कारण मेरे परिवार से रिश्ते खराब हो गए हैं.
कानून क्या कहता है?
ऐसा कोई तय कानूनी नियम नहीं है जिसके तहत तलाक के बाद पत्नी को अपने पति की कुल प्रॉपर्टी का कोई खास हिस्सा, जैसे 50 प्रतिशत, अपने आप मिल जाए. हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, अदालतें सभी प्रॉपर्टी को अपने आप नहीं बांटती हैं.