कौन हैं प्रनवी तिवारी? शोबीज की दुनिया छोड़कर बनीं कृष्ण भक्त; देखती थी प्रेमानंद महाराज के वीडियो
Who is Pranvi Tiwari: आपने बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के बारे में सुना होगा, जिन्होंने शोबीज की दुनिया को छोड़कर भक्ति की राह पर लौट आई. जिसमें सना खान, जायरा वसीम, ममता कुलकर्णी और बरखा मदान का नाम शामिल हैं. आज मैं आपको ऐसे ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहा हूं. भले ही वो इन अभिनेत्रियों की तरह मशहूर नहीं हैं लेकिन उन्होंने कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ काम किया है. लेकिन आज अध्यात्म की दुनिया में लौट आईं हैं. हम प्रनवी तिवारी के बारें में बात कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि प्रनवी तिवारी कौन हैं?
कौन हैं प्रनवी तिवारी?
प्रनवी तिवारी ने कृति सेनन और कई बड़े सेलेब्स संग विज्ञापन में काम किया है. एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले वो एयर होस्टेस हुआ करती थीं.
सबकुछ छोड़कर चुनीं अध्यात्म की राह
प्रनवी के पास अच्छा पैसा, काम और परिवार सब था, लेकिन उन्होंने सब छोड़कर अध्यात्म की राह पर चलने का फैसला किया.
ग्लेमरस दुनिया छोड़ने की बताई वजह
एक्ट्रेस ने शोबिज और ग्लैमर वर्ल्ड से दूर होने की वजह भी बताई है. मेरो वृंदावन के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि पहली बार मैं 2025 में वृंदावन आई थी.
मन अशांत था
इस पॉडकास्ट में वो बताती हुई नजर आती हैं कि मैं एयर होस्टेस हुआ करती थी. मैंने कृति सेनन संग विज्ञापन में काम किया है. इसके अलावा वो पूरी तरह एक्टिंग में आना चाहती थी. पर मन आशांत था.
प्रेमानंद महाराज को सुनना किया शुरू
इसके अलावा, वो कहती हैं कि मुझे लगता था कि मेरे पास सब है, लेकिन शांति नहीं है. फिर फरवरी 2025 में मैंने प्रेमानंद महाराज को सुनना शुरू किया. मैंने पता किया तो उनकी दीक्षा लेना मुश्किल था.
सब छोड़कर आ गई वृंदावन
मैंने घरवालों से बात की और फिर सब छोड़कर वृंदावन आ गई. क्योंकि पिछले दो साल से लगता था कि कुछ अधूरा है. वृंदावन में मुझे एक भईया मिले, जिनकी मदद से मैं प्रेमानंद महाराज से मिली. दीक्षा ली.
सब प्रभु पर छोड़ दिया
जब से मैंने गुरुदेव को सुनना शुरू किया लगा कि बस यहीं सब है. मुझे लगता है कि अब मैंने सब प्रभु पर छोड़ दिया. 2026 मई में मैं वृंदावन आ गई.
प्रनवी बन गई भागवती
प्रनवी अब भागवती बन चुकी हैं और यही उनकी पहचान है. वो प्रेमानंद महाराज की शरण में आकर कृष्ण भक्ति और नाम जाप कर रही हैं.