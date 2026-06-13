कौन हैं प्रनवी तिवारी? शोबीज की दुनिया छोड़कर बनीं कृष्ण भक्त; देखती थी प्रेमानंद महाराज के वीडियो

Who is Pranvi Tiwari: आपने बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के बारे में सुना होगा, जिन्होंने शोबीज की दुनिया को छोड़कर भक्ति की राह पर लौट आई. जिसमें सना खान, जायरा वसीम, ममता कुलकर्णी और बरखा मदान का नाम शामिल हैं. आज मैं आपको ऐसे ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहा हूं. भले ही वो इन अभिनेत्रियों की तरह मशहूर नहीं हैं लेकिन उन्होंने कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ काम किया है. लेकिन आज अध्यात्म की दुनिया में लौट आईं हैं. हम प्रनवी तिवारी के बारें में बात कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि प्रनवी तिवारी कौन हैं?