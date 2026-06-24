कौन हैं प्रणीति शिंदे? खूबसूरती में बड़ी-बड़ी बॉलीवुड की हसीनाओं को पिलाती हैं पानी

Praniti Shinde Political Career: प्रणीति सुशीलकुमार शिंदे एक भारतीय राजनेता हैं जो महाराष्ट्र के सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा सांसद के तौर पर सेवा दे रही हैं. वह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेता हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रणीति शिंदे का राजनीतिक करियर कैसा रहा है?