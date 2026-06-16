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कौन हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू? खूबसूरती ऐसी कि बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस फेल, देखें उनकी तस्वीरें

Madalsa Sharma: बॉलीवुड के डिस्को डांसर से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती की बहू खूबसूरती में कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पछाड़ती नजर आती हैं. इन दिनों मिथुन के बेटे मिमोह चक्रवर्ती अपनी फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी’ से चर्चा में हैं. चलिए जानते हैं कौन ही उनकी पत्नी. देखें तस्वीरें. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 16, 2026 5:38:00 PM IST

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कौन हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू?

दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बहू कोई और नहीं, बल्कि मदालसा शर्मा हैं. उनकी शादी मिमोह चक्रवर्ती से साल 2018 में हुई थी.

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कब हुआ था जन्म?

मदालसा शर्मा का जन्म 26 सितंबर 1991 को महाराष्ट्र में हुआ था. उनकी मां का नाम शीला शर्मा है, जो जो अभिनेत्री है. और पिता का नाम सुभाष शर्मा, जो निर्माता और निर्देशक हैं.

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कब की थी करियर की शुरुआत?

मदालसा ने साल 2009 में ईवीवी सत्यनारायण द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म 'फिटिंग मास्टर' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. यह फिल्म सफल रही और मदालसा के अभिनय की सराहना की गई.

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कई भाषाओं की फिल्मों में किया काम

मदालसा शर्मा ने तेलुगू, कन्नड़ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है. उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई है. साल 2011 में वह हिंदी फिल्म 'एंजेल' में भी नजर आई थीं, जिससे उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली.

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अनुपमा से मिली पहचान

मदालसा शर्मा को टीवी के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में काव्या शाह के किरदार से खूब पहचान मिली. इस शो में उन्होंने अपने किरदार में जान डाल दी थी.

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सोशल मीडिया पर भी रहती हैं एक्टिव

मदालसा शर्मा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

Tags:
Madalsa Sharmamithun chakraborty
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