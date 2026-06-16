कौन हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू? खूबसूरती ऐसी कि बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस फेल, देखें उनकी तस्वीरें

Madalsa Sharma: बॉलीवुड के डिस्को डांसर से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती की बहू खूबसूरती में कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पछाड़ती नजर आती हैं. इन दिनों मिथुन के बेटे मिमोह चक्रवर्ती अपनी फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी’ से चर्चा में हैं. चलिए जानते हैं कौन ही उनकी पत्नी. देखें तस्वीरें.