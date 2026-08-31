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राष्ट्रपति मुर्मू के स्टाइलिश ADC और इंटरनेट सेंसेशन ‘मेजर ऋषभ सिंह संब्याल’ ने क्यों ली रिटायरमेंट? 12 साल की शानदार सैन्य सर्विस में कायम किए बड़े रिकॉर्ड!

सोशल मीडिया पर ‘नेशनल क्रश’ के नाम से मशहूर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व एडीसी (Aide-de-Camp) मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने भारतीय सेना से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली है. सोशल मीडिया सेंसेशन बने मेजर संब्याल के इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया है. राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक डिजिटल फोटो गैलरी में उनके रिटायरमेंट की घोषणा के बाद यह खबर तेजी से वायरल हो गई. अपनी शानदार आर्मी बैकग्राउंड, राष्ट्रपति के साथ विदेशी दौरों और अनुशासित लाइफस्टाइल के कारण वह हमेशा सुर्खियों में रहे. मात्र 12 साल के छोटे, लेकिन बेहद शानदार करियर के बाद उनका सेना से रिटायरमेंट लेना उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है. आइए जानते हैं एक छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रपति के करीब पहुंचने और इंटरनेट पर छा जाने वाले मेजर ऋषभ सिंह संब्याल के जीवन और सफर के बारे में सब कुछ.


By: Kajal Jain | Published: August 31, 2026 11:36:38 AM IST

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जम्मू-कश्मीर के एक डोगरा राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाले मेजर ऋषभ सिंह संब्याल की पारिवारिक पृष्ठभूमि हमेशा से सैन्य परंपराओं से जुड़ी रही है. उन्होंने साल 2013 में नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) की परीक्षा पास की और 2014 में 133वें एनडीए कोर्स का हिस्सा बने. इसके बाद उन्होंने साल 2017 में इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) से मिलिट्री स्टडीज और डिफेंस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की. साल 2021 में बतौर कैप्टन उन्होंने रिपब्लिक डे परेड में जाट रेजिमेंट के कंटिंजेंट का नेतृत्व किया था और प्रतिष्ठित 'बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट ट्रॉफी' अपने नाम की थी. इसके अलावा, उन्होंने सेना की बेहद खास और एलिट मानी जाने वाली '4 पैरा स्पेशल फोर्सेज' (डैगर्स) के साथ भी अपनी सेवाएं दीं और प्रतिष्ठित 'बलिदान बैज' हासिल किया, जो बहुत कम सैनिकों को नसीब होता है.

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मेजर संब्याल के करियर का सबसे हाई-प्रोफाइल मोड़ मार्च 2023 में आया, जब उन्हें भारत के राष्ट्रपति के एडीसी (Aide-de-Camp) के रूप में चुना गया. राष्ट्रपति के साथ साए की तरह रहने वाले एडीसी का काम केवल औपचारिकता निभाना नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल, सुरक्षा, कार्यक्रमों की रूपरेखा और हाई-लेवल मीटिंग्स को मैनेज करना होता है. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेशी मेहमानों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर काम किया और आठ अलग-अलग देशों के आधिकारिक कूटनीतिक दौरों का हिस्सा रहे. राष्ट्रपति मुर्मू के साथ सरकारी आयोजनों और विदेशी दौरों पर उनकी शांत और अनुशासित उपस्थिति ने उन्हें देखते ही देखते सोशल मीडिया का 'नेशनल क्रश' बना दिया.

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करीब 12 साल तक भारतीय सेना को अपनी सेवाएं देने के बाद मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने अचानक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने का फैसला किया. रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसके पीछे कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है, लेकिन एसएसबी क्रैक की एक रिपोर्ट और उनके एक इंस्टाग्राम लाइव वीडियो के मुताबिक, उन्होंने निजी और पारिवारिक कारणों से यह कदम उठाया है. अपने लाइव के दौरान उन्होंने कहा था कि 'हर किसी के जीवन में ऐसे हालात आते हैं जो आपको हमेशा के लिए बदल देते हैं.' साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया था कि उनके रिटायरमेंट के पीछे तत्काल शादी जैसी कोई योजना नहीं है.

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सेना से औपचारिक रूप से अलग होने के बाद, मेजर संब्याल ने 21 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया. लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वह अब 'ओपन टू वर्क' मोड में हैं और उनके पास स्ट्रेटजिक लीडरशिप, क्राइसिस मैनेजमेंट और ऑपरेशनल प्लानिंग का 12 साल का तगड़ा अनुभव है. सोशल मीडिया पर एक साधारण मिलिट्री ऑफिसर से लेकर देश के 'नेशनल क्रश' बनने तक का उनका यह सफर वाकई हर युवा के लिए बेहद प्रेरणादायक है.

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national news
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