राष्ट्रपति मुर्मू के स्टाइलिश ADC और इंटरनेट सेंसेशन ‘मेजर ऋषभ सिंह संब्याल’ ने क्यों ली रिटायरमेंट? 12 साल की शानदार सैन्य सर्विस में कायम किए बड़े रिकॉर्ड!

सोशल मीडिया पर ‘नेशनल क्रश’ के नाम से मशहूर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व एडीसी (Aide-de-Camp) मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने भारतीय सेना से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली है. सोशल मीडिया सेंसेशन बने मेजर संब्याल के इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया है. राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक डिजिटल फोटो गैलरी में उनके रिटायरमेंट की घोषणा के बाद यह खबर तेजी से वायरल हो गई. अपनी शानदार आर्मी बैकग्राउंड, राष्ट्रपति के साथ विदेशी दौरों और अनुशासित लाइफस्टाइल के कारण वह हमेशा सुर्खियों में रहे. मात्र 12 साल के छोटे, लेकिन बेहद शानदार करियर के बाद उनका सेना से रिटायरमेंट लेना उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है. आइए जानते हैं एक छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रपति के करीब पहुंचने और इंटरनेट पर छा जाने वाले मेजर ऋषभ सिंह संब्याल के जीवन और सफर के बारे में सब कुछ.