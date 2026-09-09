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Love Gill: कौन हैं लव गिल? जो बिग बॉस 20 में बिखेर रहीं जलवा, पंजाबी इंडस्ट्री का हैं जाना-पहचाना नाम

Who is Love Gill: लव गिल इन दिनों बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं. वह अपनी खूबसूरती के अलावा अपने टैलेंट की वजह से भी पहचानी जाती हैं. लव गिल पंजाबी इंडस्ट्री का मशहूर नाम हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में और देखें उनकी ग्लैमरस तस्वीरें. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 9, 2026 6:00:20 PM IST

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क्या है पूरा नाम?

लव गिल, जिनका असली नाम लवप्रीत कौर गिल है, एक पंजाबी अभिनेत्री और मॉडल हैं जिन्होंने संगीत वीडियो, टेलीविजन और फिल्मों में काम किया है.

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मॉडलिंग से शुरू किया करियर

लव गिल ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. इसके बाद में उन्हें संगीत वीडियो में काम करने का मौका मिला, जहां से उन्हें लोगों ने पहचानना शुरू किया.

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कब मिली असली पहचान?

साल 2019 में लव गिल ने पंजाबी सिंगर करण औजला के एक लोकप्रिय म्यूजिक वीडियो में काम किया. इस वीडियो से उन्हें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान मिली और आगे काम करने के मौके भी मिले.

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कब रखा टीवी की दुनिया में कदम?

लव गिल ने बाद में टेलीविजन की ओर रुख किया. साल 2020 में, वह पंजाबी शो 'तू पतंग मैं डोर' में नजर आईं, जहां उन्होंने ज़रीना का किरदार निभाया. यह सीरियल 2020 से 2022 तक चला और उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाने का मौका दिया.

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लव गिल का फिल्मी करियर

टेलीविजन के बाद लव गिल ने फिल्मों में कदम रखा. उन्होंने 2021 में ‘कुड़ियां जवान बापू परेशान’ से पंजाबी सिनेमा में डेब्यू किया, जिसमें वह सैंडी शर्मा के किरदार में नजर आईं. इसके बाद एक्ट्रेस ने ‘हेटर्स’, ‘कुलचे छोले’, ‘गदर 1947: इक्क विछोड़ा’ और ‘वेखी जा छेदी ना’ जैसी पंजाबी फिल्मों में काम किया.

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लव गिल के हालिया काम

लव गिल के हालिया प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो हाल ही में उन्होंने ‘हांजी कौन?’ और ‘फरलो’ जैसी फिल्मों में काम किया था. इन फिल्मों के जरिए लव ने पंजाबी मनोरंजन इंडस्ट्री में अपनी पहचान को और मजबूत किया है.

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सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव

लव गिल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 655K फॉलोअर्स हैं.

Tags:
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