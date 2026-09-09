Love Gill: कौन हैं लव गिल? जो बिग बॉस 20 में बिखेर रहीं जलवा, पंजाबी इंडस्ट्री का हैं जाना-पहचाना नाम

लव गिल का फिल्मी करियर

टेलीविजन के बाद लव गिल ने फिल्मों में कदम रखा. उन्होंने 2021 में ‘कुड़ियां जवान बापू परेशान’ से पंजाबी सिनेमा में डेब्यू किया, जिसमें वह सैंडी शर्मा के किरदार में नजर आईं. इसके बाद एक्ट्रेस ने ‘हेटर्स’, ‘कुलचे छोले’, ‘गदर 1947: इक्क विछोड़ा’ और ‘वेखी जा छेदी ना’ जैसी पंजाबी फिल्मों में काम किया.