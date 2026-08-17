  • Home>
  • Gallery»
  • तुकाराम मुंडे से भी 4 कदम आगे निकली ‘लेडी सिंघम; 20 साल में 40 बार ट्रांसफर, सीएम को भी करवा चुकी हैं गिरफ्तार; जानिए कौन है ये दबंग अफसर!

तुकाराम मुंडे से भी 4 कदम आगे निकली ‘लेडी सिंघम; 20 साल में 40 बार ट्रांसफर, सीएम को भी करवा चुकी हैं गिरफ्तार; जानिए कौन है ये दबंग अफसर!

आज के समय में जब भी देश के सबसे सख्त और बेबाक अफसरों की बात होती है, तो महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है. अपनी कड़क कार्यशैली और ताबड़तोड़ तबादलों के लिए पहचाने जाने वाले मुंडे इन दिनों महाराष्ट्र के FDA में अपने एक्शन को लेकर हर तरफ छाए हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशासनिक गलियारों में एक ऐसी महिला आईपीएस अधिकारी भी चर्चा में हैं, जिनके तबादलों का रिकॉर्ड देखकर बड़े-बड़े धुरंधर भी हैरान रह जाते हैं. यह कहानी है कर्नाटक कैडर की दबंग और बेखौफ महिला आईपीएस अधिकारी डी. रूपा मुदगिल की, जिनका सिस्टम से पंगा लेने का अंदाज ऐसा है कि अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. उनकी कार्यशैली, विवादों और पर्सनल लाइफ से जुड़ी पूरी कहानी वाकई हैरान करने वाली है. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं ये लेडी सिंघम और क्यों हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है.


By: Kajal Jain | Published: August 17, 2026 12:11:05 PM IST

Follow us on
Google News
तुकाराम मुंडे से भी ज्यादा चर्चा में डी. रूपा - Photo Gallery
1/6

तुकाराम मुंडे से भी ज्यादा चर्चा में डी. रूपा

जब भी देश के सबसे सख्त अधिकारियों की बात होती है, तो तुकाराम मुंडे का नाम सबसे पहले आता है. अपने कड़क मिजाज के कारण मुंडे के कई बार ट्रांसफर हो चुके हैं. लेकिन, प्रशासनिक सेवा में एक और ऐसा नाम है जिसके तबादलों का आंकड़ा तुकाराम मुंडे से भी ज्यादा है. कर्नाटक कैडर की इस तेजतर्रार महिला आईपीएस अधिकारी का नाम डी. रूपा मुदगिल है, जो अपने सख्त तेवर और बेबाक फैसलों के चलते हमेशा देश भर में चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं.

You Might Be Interested In
20 साल में 40 बार ताबड़तोड़ ट्रांसफर - Photo Gallery
2/6

20 साल में 40 बार ताबड़तोड़ ट्रांसफर

डी. रूपा मुदगिल की कार्यशैली इतनी बेखौफ है कि वह किसी भी राजनीतिक दबाव में काम करना पसंद नहीं करतीं. यही वजह है कि वह जहां भी जाती हैं, वहां लंबे समय तक टिक नहीं पातीं. स्थिति यह है कि उन्हें अक्सर हर छह महीने में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर झेलना पड़ता है. तुकाराम मुंडे को जहां 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर मिले हैं, वहीं डी. रूपा का रिकॉर्ड इससे भी आगे निकलकर 20 साल में 40 बार तबादलों का हो चुका है.

जब मुख्यमंत्री को ही कर लिया था गिरफ्तार - Photo Gallery
3/6

जब मुख्यमंत्री को ही कर लिया था गिरफ्तार

डी. रूपा के करियर का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ साल 2007 में आया, जब उन्होंने अपने कड़े एक्शन से पूरे देश में हलचल मचा दी थी. उन्होंने अपनी ड्यूटी और कानून का पालन करते हुए तत्कालीन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती को ही गिरफ्तार कर लिया था. इस एक बड़ी कार्रवाई ने उन्हें रातों-रात देश भर की सुर्खियों में ला दिया और साबित कर दिया कि वह कानून के आगे किसी भी बड़े पद या हस्ती की परवाह नहीं करतीं.

You Might Be Interested In
भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई - Photo Gallery
4/6

भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

उमा भारती की गिरफ्तारी के बाद भी डी. रूपा के तेवर ठंडे नहीं पड़े. साल 2008 में उन्होंने अपने कड़े रुख को जारी रखते हुए पूर्व मंत्री यावगल को भी सलाखों के पीछे भेज दिया था. सिर्फ राजनेता ही नहीं, उन्होंने अपने ही विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं छोड़ा और उसी मामले में अपनी ही महकमे के डीएसपी मिस्टर मसूती को भी सस्पेंड कर दिया. भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति ने उन्हें आम जनता के बीच एक असली 'लेडी सिंघम' की पहचान दिलाई.

तेज तर्रार शख्सियत के पिछे छिपा उमदा कलाकार - Photo Gallery
5/6

तेज तर्रार शख्सियत के पिछे छिपा उमदा कलाकार

कर्नाटक के दावणगेरे में जन्मीं डी. रूपा का पारिवारिक बैकग्राउंड काफी साधारण और अनुशासित रहा है. उनके पिता जे. एच. दिवाकर एक सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं और मां हेमवती गृहणी हैं. पढ़ाई में वह शुरू से ही बेहद तेज थीं और उन्होंने कर्नाटक के कुवेम्पू यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में एम.ए. की डिग्री ली. पढ़ाई के दौरान उन्हें कई पुरस्कार और गोल्ड मेडल मिले लेकिन शिक्षा और करियर से हटके डी रूपा ने शास्त्रीय संगीत और भरतनाट्यम डांस का प्रशिक्षण लिया था और आज भी वो अपने शौक के लिए समय निकालती है.

You Might Be Interested In
भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा अडिग रहने का अंदाज - Photo Gallery
6/6

भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा अडिग रहने का अंदाज

डी. रूपा मुदगिल साल 2000 बैच की कर्नाटक कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं. अपने पूरे करियर के दौरान वह कई बड़े विवादों में भी घिरीं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने काम करने के तरीके से समझौता नहीं किया. अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी बेखौफ लड़ाई आज भी जारी है. चाहे सिस्टम कितना भी दबाव बनाए, वह हर जगह अपने उसी सख्त और न्यायप्रिय अंदाज में डटी रहती हैं, जो उन्हें देश की सबसे अनोखी और दबंग पुलिस अधिकारियों में शुमार कराता है.

तुकाराम मुंडे से भी 4 कदम आगे निकली ‘लेडी सिंघम; 20 साल में 40 बार ट्रांसफर, सीएम को भी करवा चुकी हैं गिरफ्तार; जानिए कौन है ये दबंग अफसर! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तुकाराम मुंडे से भी 4 कदम आगे निकली ‘लेडी सिंघम; 20 साल में 40 बार ट्रांसफर, सीएम को भी करवा चुकी हैं गिरफ्तार; जानिए कौन है ये दबंग अफसर! - Photo Gallery
तुकाराम मुंडे से भी 4 कदम आगे निकली ‘लेडी सिंघम; 20 साल में 40 बार ट्रांसफर, सीएम को भी करवा चुकी हैं गिरफ्तार; जानिए कौन है ये दबंग अफसर! - Photo Gallery
तुकाराम मुंडे से भी 4 कदम आगे निकली ‘लेडी सिंघम; 20 साल में 40 बार ट्रांसफर, सीएम को भी करवा चुकी हैं गिरफ्तार; जानिए कौन है ये दबंग अफसर! - Photo Gallery
तुकाराम मुंडे से भी 4 कदम आगे निकली ‘लेडी सिंघम; 20 साल में 40 बार ट्रांसफर, सीएम को भी करवा चुकी हैं गिरफ्तार; जानिए कौन है ये दबंग अफसर! - Photo Gallery