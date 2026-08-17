तुकाराम मुंडे से भी 4 कदम आगे निकली ‘लेडी सिंघम; 20 साल में 40 बार ट्रांसफर, सीएम को भी करवा चुकी हैं गिरफ्तार; जानिए कौन है ये दबंग अफसर!

आज के समय में जब भी देश के सबसे सख्त और बेबाक अफसरों की बात होती है, तो महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है. अपनी कड़क कार्यशैली और ताबड़तोड़ तबादलों के लिए पहचाने जाने वाले मुंडे इन दिनों महाराष्ट्र के FDA में अपने एक्शन को लेकर हर तरफ छाए हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशासनिक गलियारों में एक ऐसी महिला आईपीएस अधिकारी भी चर्चा में हैं, जिनके तबादलों का रिकॉर्ड देखकर बड़े-बड़े धुरंधर भी हैरान रह जाते हैं. यह कहानी है कर्नाटक कैडर की दबंग और बेखौफ महिला आईपीएस अधिकारी डी. रूपा मुदगिल की, जिनका सिस्टम से पंगा लेने का अंदाज ऐसा है कि अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. उनकी कार्यशैली, विवादों और पर्सनल लाइफ से जुड़ी पूरी कहानी वाकई हैरान करने वाली है. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं ये लेडी सिंघम और क्यों हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है.