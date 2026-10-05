Who Is Koel Mallick: कौन हैं कोयल मल्लिक? जिन्हें ममता बनर्जी ने राज्यसभा भेजा, अब बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार
Koel Mallick Political Career:पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को एक बड़ा सियासी मोड़ देखने को मिला. बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और टॉली क्वीन के नाम से पहचानी जाने वाली कोयल मल्लिक ने बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया. खास बात यह है कि कुछ महीने पहले ही वह TMC के टिकट पर राज्यसभा पहुंची थीं. अब वही कोयल मल्लिक बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उच्च सदन में जाने की तैयारी में हैं.
कौन हैं कोयल मल्लिक?
कोयल मल्लिक का असली नाम रुक्मिणी मल्लिक है. वह बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में शामिल हैं. करीब दो दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में काम किया है. अभिनय के अलावा वह टेलीविजन से भी जुड़ी रही हैं. उन्हें बंगाली सिनेमा में टॉली क्वीन के नाम से जाना जाता है.
एक्टिंग के साथ पढ़ाई में भी आगे रहीं कोयल मल्लिक
कोयल मल्लिक ने मॉर्डन हाइ स्कूल और गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई की. उनके पास साइकोलॉजी की डिग्री है. अभिनय के अलावा वह टेलीविजन पर भी नजर आई हैं और अपने टॉक शो कथा ओ कहानी से भी जुड़ी रही हैं.
2026 में राजनीति में हुई कोयल मल्लिक की एंट्री
कोयल मल्लिक ने सक्रिय राजनीति में कदम 2026 में रखा. फरवरी में TMC ने उन्हें पश्चिम बंगाल से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया. इसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली. हालांकि, संसद में उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा.
जुलाई 2026 में कोयल मल्लिक ने छोड़ दी ममता बनर्जी की पार्टी
कोयल मल्लिक का TMC के साथ राजनीतिक सफर कुछ ही महीनों में खत्म हो गया. उन्होंने 16 जुलाई 2026 को राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उनका राजनीतिक रुख बीजेपी की ओर बढ़ता दिखाई दिया. अब बीजेपी ने उन्हें उसी बंगाल सीट के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया था.
बीजेपी में शामिल होकर क्या बोलीं कोयल मल्लिक?
बीजेपी में शामिल होने और नामांकन दाखिल करने के बाद कोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ महीनों में विकास कार्य शुरू हुए हैं और वह राज्य की नागरिक के तौर पर खुश हैं. उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का उद्देश्य लोगों के लिए काम करना और कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है.
कोयल मल्लिक का TMC से BJP तक का सफर क्यों बना चर्चा का विषय?
कोयल मल्लिक का राजनीतिक सफर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक ही साल में उन्होंने TMC के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा की सदस्यता ली, फिर कुछ महीनों बाद पद से इस्तीफा दिया और अब बीजेपी के उम्मीदवार के तौर में उसी सदन में वापसी की कोशिश कर रही हैं, जिसे राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है.