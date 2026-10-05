Who Is Koel Mallick: कौन हैं कोयल मल्लिक? जिन्हें ममता बनर्जी ने राज्यसभा भेजा, अब बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार

Koel Mallick Political Career:पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को एक बड़ा सियासी मोड़ देखने को मिला. बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और टॉली क्वीन के नाम से पहचानी जाने वाली कोयल मल्लिक ने बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया. खास बात यह है कि कुछ महीने पहले ही वह TMC के टिकट पर राज्यसभा पहुंची थीं. अब वही कोयल मल्लिक बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उच्च सदन में जाने की तैयारी में हैं.