कौन हैं Kim Ju Ae? तानाशाह Kim Jong के नक्शे कदम पर उनकी बेटी, क्या पिता के सिंघासन पर करेंगी राज
Who Is Kim Ju Ae: बुलेटप्रूफ ट्रेन में, नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन अपनी टीनएजर बेटी किम जू ए के साथ बुधवार को चीन की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में शामिल होने के लिए बीजिंग पहुंचे. माना जा रहा है कि यह पहली बार है जब उनकी बेटी नॉर्थ कोरियाई नेता के साथ विदेश यात्रा पर गई है. उनकी मौजूदगी से नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप के भविष्य को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं. चलिए जान लेते हैं किम जोंग की बेटी कौन हैं और वो क्या करती हैं.
पहली बार कब दिखीं थीं किम जोंग की बेटी
किम जू ए ने नवंबर 2022 में अपने पिता के साथ एक मिसाइल टेस्ट लॉन्च में पहली बार पब्लिक में कदम रखा. तब से, वो अपने पिता के साथ मिलिट्री परेड और डिप्लोमैटिक इवेंट्स में कई बार पब्लिक में दिखी हैं. लेकिन नॉर्थ कोरिया ने उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.
सबसे संभावित" उत्तराधिकारी
मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी अंदाज़ा लगाया गया है कि किम जू ए नॉर्थ कोरिया की "सबसे संभावित" उत्तराधिकारी हैं.
दूसरी बेटी हैं किम जू ए
BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार, वो किम जोंग उन और उनकी पत्नी री सोल-जू के तीन बच्चों में से दूसरी हैं. हालांकि, यह कन्फर्म नहीं है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के कड़े कंट्रोल वाले सरकारी मीडिया की वजह से दुनिया को किम के परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है.
किनते साल की हैं किम जू ए
किम जू ए या तो 12 या 13 साल की हैं. 2023 में, दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस (NIS) ने कहा था कि उनका मानना है कि वह लगभग 10 साल की हैं,
ये शख्स मिले थे किम जू ए से
दरअसल, यह पूर्व अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन थे, जिन्होंने उसे जू ए के तौर पर पहचाना था. रोडमैन ने 2013 में किम के परिवार के साथ समय बिताया था और यहाँ तक कि उसे गोद में लेने के बारे में भी बताया था.
कैसी हैं किम जू ए
उन्होंने किम को एक "शानदार इंसान" कहा था और द गार्जियन को बताया था कि वह नेता अपनी छोटी बेटी के लिए एक "अच्छा पिता" भी है.
टैलेंटेड हैं किम जू ए
द एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, NIS ने खुलासा किया कि उसने प्योंगयांग में घर पर पढ़ाई की है और उसे घुड़सवारी, स्कीइंग और तैराकी जैसी एक्टिविटीज़ पसंद हैं.