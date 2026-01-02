कौन हैं Kim Ju Ae? तानाशाह Kim Jong के नक्शे कदम पर उनकी बेटी, क्या पिता के सिंघासन पर करेंगी राज

Who Is Kim Ju Ae: बुलेटप्रूफ ट्रेन में, नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन अपनी टीनएजर बेटी किम जू ए के साथ बुधवार को चीन की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में शामिल होने के लिए बीजिंग पहुंचे. माना जा रहा है कि यह पहली बार है जब उनकी बेटी नॉर्थ कोरियाई नेता के साथ विदेश यात्रा पर गई है. उनकी मौजूदगी से नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप के भविष्य को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं. चलिए जान लेते हैं किम जोंग की बेटी कौन हैं और वो क्या करती हैं.