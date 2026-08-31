म्यूजिक वीडियो में काम करने के खिलाफ था परिवार, फिर भी नहीं मानी हार, कौन हैं कनिका मान जो अब BB 20 में मचाएंगी धमाल?

Bigg Boss 20 Kanika Mann: ‘बिग बॉस 20’ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज शुरू हो गई है. जिसके बाद लगातार ‘बिग बॉस 20’ के कंटेस्टेंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. इस बीच एक्ट्रेस कनिका मान का नाम बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट के तौर पर उछाला जा रहा है. एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स ने कनिका मान से ‘बिग बॉस 20’ के लिए संपर्क किया था और एक्ट्रेस ने इस शो के लिए हामी भर दी है. बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स में एक्ट्रेस का नाम शामिल हो गया है. हालांकि, इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब 6 सितंबर, 2026 को ‘बिग बॉस 20’ का ग्रैंड प्रीमियर होगा. इस सीजन के लिए उनका नाम सबसे बड़े नामों में से एक माना जा रहा है.