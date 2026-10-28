कौन हैं स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी? जिन्होंने BB20 में लव गिल की नीदें की हराम, जानिए कितनी संपत्ति की हैं मालकिन

किस वजह से चर्चा में आई काशवी?

बिग बॉस 20 में काशवी हीरानंदानी ने स्पेशल अपीयरेंस के दौरान अपने बॉयफ्रेंड स्काउटOP को लव गिल के साथ नजदीकियों को लेकर खूब सुनाया. उन्होंने कहा कि दोनों को साथ देखकर उन्हें घिन आती है और उनका परिवार भी शर्मिंदा है. वहीं, रोहित शेट्टी ने स्काउट को उसके व्यवहार के लिए फटकार लगाई. दूसरी ओर, लव पर किए गए कमेंट्स को लेकर काशवी को भी आलोचना झेलनी पड़ी.