कौन हैं स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी? जिन्होंने BB20 में लव गिल की नीदें की हराम, जानिए कितनी संपत्ति की हैं मालकिन
Who Is Kaashvi Hiranandani: बिग बॉस 20 में प्रतियोगी स्काउट ओपी इन दिनों चर्चा में हैं और उनकी गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी भी सुर्खियों में हैं. आज हम आपको काशवी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि वो क्या करती हैं. साथ ही बात करेंगे उनकी नेटवर्थ के बारे में.
किस वजह से चर्चा में आई काशवी?
बिग बॉस 20 में काशवी हीरानंदानी ने स्पेशल अपीयरेंस के दौरान अपने बॉयफ्रेंड स्काउटOP को लव गिल के साथ नजदीकियों को लेकर खूब सुनाया. उन्होंने कहा कि दोनों को साथ देखकर उन्हें घिन आती है और उनका परिवार भी शर्मिंदा है. वहीं, रोहित शेट्टी ने स्काउट को उसके व्यवहार के लिए फटकार लगाई. दूसरी ओर, लव पर किए गए कमेंट्स को लेकर काशवी को भी आलोचना झेलनी पड़ी.
कौन हैं काशवी?
काशवी हीरानंदानी ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गेमिंग वीडियो और लाइवस्ट्रीम से अपना करियर शुरू किया. 'काशप्लेज़' के नाम से मशहूर काशवी BGMI और Call of Duty Mobile जैसे गेम्स से जुड़ी हैं. बिग बॉस 20 में स्काउटOP की एंट्री के बाद वह एक बार फिर चर्चा में हैं.
बिजनेसमैन परिवार से रखती हैं ताल्लुक
काशवी हीरानंदानी का जन्म 28 अप्रैल 1997 को मुंबई में हुआ था. वह गेमिंग और डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी पहचान रखती हैं. बताया जाता है कि वह एक बिजनेस परिवार से आती हैं और उनकी मां मोली हीरानंदानी डिजाइनर व उद्यमी हैं.
बहन भी गेमिंग में हैं
काशवी के पिता बिजनेसमैन बताए जाते हैं. उनके परिवार में भाई करण हीरानंदानी और बहन इरा हीरानंदानी भी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करण बिजनेस से जुड़े हैं, जबकि इरा गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन करती हैं.
काशवी ने लंदन से की पढ़ाई
जानकारी के मुताबिक, काशवी ने मुंबई से स्कूली पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में BSc (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की.
कितनी है नेटवर्थ?
रिपोर्ट के मुताबिक काशवी की नेट वर्थ लगभग 3 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये है.