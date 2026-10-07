कौन हैं जूही भट्ट? रणवीर इलाहाबादिया के साथ बाली में छुट्टियां मनाती आईं नजर, तस्वीरों में खूबसूरती देख चौंधिया जाएंगी आंखें
Who is Juhi Bhatt: ‘बीयरबाइसेप्स’ (BeerBiceps) के नाम से मशहूर रणवीर इलाहाबादिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल, वो अपनी गर्लफ्रेंड जूही भट्ट के साथ इंडोनेशिया के बाली में छुट्टियां मनाते हुए नजर आए. ऐसे में आइए जानते हैं कि जूही भट्ट कौन हैं?
जूही भट्ट कौन हैं?
जूही भट्ट एक भारतीय एक्टर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और प्रोफेशनल डांसर हैं. उन्हें फैशन, लग्जरी ट्रैवल, लाइफस्टाइल और क्लासिकल डांस पर आधारित डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए काफी पहचान मिली है. 2026 की शुरुआत में मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के साथ अपने रिश्ते की वजह से काफी चर्चा में हैं.
जूही ने एक्टिंग और ब्रांड कोलैबोरेशन में भी किया काम
अपनी डिजिटल मौजूदगी के अलावा जूही ने एक्टिंग और ब्रांड कोलैबोरेशन में भी काम किया है. वह Filtercopy जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी रही हैं और 'तुम से ना हो पाएगा' जैसे शॉर्ट-फॉर्मेट वेब कंटेंट में नजर आई हैं.
दिवाली 2025 के आसपास शुरू हुई थी चर्चा
बताया जा रहा है कि रणवीर और जूही के बीच दिवाली 2025 से रिश्ता चल रहा है. फैन्स ने इन दोनों के फेस्टिव सोशल मीडिया पोस्ट खासकर उनकी रंगोली डिजाइन में समानताएं देखी थीं.
IPL 2026 के दौरान साथ आए थे नजर
रणवीर और जूही भट्ट आईपीएल 2026 के एक मैच के दौरान भी साथ नजर आए थे. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई थी.
रणवीर का पहले किससे अफेयर चल रहा था?
जूही भट्ट के साथ नाम जुड़ने से पहले रणवीर एक्ट्रेस निक्की शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थे. उन्होंने पहले भी एक मुश्किल ब्रेकअप से गुजरने के बारे में बात की थी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक न करने की अपनी आदत को बनाए रखा.
जूही भट्ट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स
जूही भट्ट के इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अबतक इंस्टाग्राम पर 684 पोस्ट किए हैं. इसके अलावा, वो 1134 लोगों को फॉलो करती हैं.