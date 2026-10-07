कौन हैं जूही भट्ट? रणवीर इलाहाबादिया के साथ बाली में छुट्टियां मनाती आईं नजर, तस्वीरों में खूबसूरती देख चौंधिया जाएंगी आंखें

जूही भट्ट कौन हैं?

जूही भट्ट एक भारतीय एक्टर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और प्रोफेशनल डांसर हैं. उन्हें फैशन, लग्जरी ट्रैवल, लाइफस्टाइल और क्लासिकल डांस पर आधारित डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए काफी पहचान मिली है. 2026 की शुरुआत में मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के साथ अपने रिश्ते की वजह से काफी चर्चा में हैं.