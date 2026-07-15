16 की उम्र में डेब्यू, 23 तक 400 करोड़ का मालिक… कौन है ये नया फुटबॉल स्टार, मेसी को दे रहा टक्कर!

Who Is Jude Bellingham: इंग्लैंड के युवा स्टार जूड बेलिंगहैम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में छाए हुए हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक 6 गोल किए हैं. उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर ही इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है. जूड बेलिंगहैम ने क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के खिलाफ 2 गोल दागकर इंग्लैंड को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया था. ऐसे में उनकी चर्चा तेज हो गई है. आइए जानते हैं कौन है फुटबॉल का ये नया स्टार…