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16 की उम्र में डेब्यू, 23 तक 400 करोड़ का मालिक… कौन है ये नया फुटबॉल स्टार, मेसी को दे रहा टक्कर!

Who Is Jude Bellingham: इंग्लैंड के युवा स्टार जूड बेलिंगहैम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में छाए हुए हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक 6 गोल किए हैं. उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर ही इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है. जूड बेलिंगहैम ने क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के खिलाफ 2 गोल दागकर इंग्लैंड को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया था. ऐसे में उनकी चर्चा तेज हो गई है. आइए जानते हैं कौन है फुटबॉल का ये नया स्टार…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 15, 2026 4:34:18 PM IST

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कौन हैं जूड बैलिंगहैम? - Photo Gallery
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कौन हैं जूड बेलिंगहैम?

जूड बेलिंगहैम इंग्लैंड के 23 साल के युवा फुटबॉलर हैं. वह ला लीगा क्लब रियल मैड्रिड और इंग्लैंड की नेशनल टीम के लिए मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं.

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16 की उम्र में किया डेब्यू

जूड बेलिंगहैम का जन्म इंग्लैंड के स्टॉरब्रिज में हुआ. उन्होंने बचपन में ही बर्मिंघम सिटी की एकेडमी ज्वाइन कर ली थी. इसके बाद साल 2019 में सिर्फ 16 साल की उम्र में जूड बेलिंगहैम ने सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया. इसी के साथ वह इस क्लब के इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए.

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कैसे बने फुटबॉल के सुपरस्टार?

जूड बेलिंगहैम ने साल 2020 में जर्मन क्लब बोरूसिया डॉर्टमुंड का रुख किया. बुंडेसलीगा और यूईएफए चैंपियंस लीग में उन्होंने लगातार धमाकेदार प्रदर्शन करके फुटबॉल जगत में अपनी पहचान बनाई. फिर 3 साल बाद रियल मैड्रिड ने 10 करोड़ यूरो से ज्यादा की रकम देकर जूड बेलिंगहैम को अपनी टीम में शामिल कर लिया.

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400 करोड़ के पार दौलत

सिर्फ 23 साल की उम्र में जूड बेलिंगहैम का नेटवर्थ 400 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. साल 2026 में जूड बेलिंगहैम की कुल संपत्ति करीब 5 करोड़ डॉलर (लगभग 480 करोड़) आंकी गई है.

जूड बेलिंगहैम कहां से करते हैं कमाई? - Photo Gallery
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कहां से करते हैं कमाई?

जूड बेलिंगहैम का रियल मैड्रिड के साथ साल 2029 तक का कॉन्ट्रैक्ट है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कॉन्ट्रैक्ट से बेलिंगहैम को हर हफ्ते लगभग 3.45 पाउंड की सैलरी मिलती है. इसके अलावा उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट, बोनस और इमेज राइट्स से आता है.

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फीफा 2026 में प्रदर्शन

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जूड बेलिंगहैम ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है. इस विश्व कप में बेलिंगहैम इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 6 गोल किए हैं, जबकि इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने भी इतने ही गोल किए हैं.

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16 जुलाई को खेलेंगे सेमीफाइनल

जूड बेलिंगहैम 16 जुलाई को विश्व कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे. इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को जूड बेलिंगहैम से काफी उम्मीद है. जूड बेलिंगहैम भी इस अहम मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाकर फाइनल की टिकट दिलाना चाहेंगे.

Tags:
FIFA World Cup 2026
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