Who is Isha Rikhi: कौन है ईशा रिखी, जिन्होंने 8 साल बड़े रैपर से रचाई शादी, इस फिल्म से किया था डेब्यू

Who is Isha Rikhi | Isha Rikhi Age : पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस ईशा रिखी इन दिनों सुर्खियों में हैं, क्योंकि उनका नाम फेमस रैपर बादशाह के साथ शादी को लेकर चर्चा में है. बताया जा रहा है कि दोनों ने चार साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद हाल ही में एक निजी समारोह में शादी कर ली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.