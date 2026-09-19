13 की उम्र में शुरू की मॉडलिंग, बिग बॉस 17 में आईं नजर, कौन हैं ईशा मालवीय? जो अब बॉलीवुड में ‘तुम मेरे हो’ से करेंगी डेब्यू

Isha Malviya Bollywood Debut: ईशा मालवीय ने अपनी आने वाली फिल्म ‘तुम मेरे हो’ का पहला लुक शेयर किया है, जिससे फैन्स को पता चल गया है कि वह आगे क्या करने वाली हैं. यह एक्ट्रेस इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी, जिसमें गुरमीत चौधरी भी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ईशा मालवीय कौन हैं?