13 की उम्र में शुरू की मॉडलिंग, बिग बॉस 17 में आईं नजर, कौन हैं ईशा मालवीय? जो अब बॉलीवुड में ‘तुम मेरे हो’ से करेंगी डेब्यू
Isha Malviya Bollywood Debut: ईशा मालवीय ने अपनी आने वाली फिल्म ‘तुम मेरे हो’ का पहला लुक शेयर किया है, जिससे फैन्स को पता चल गया है कि वह आगे क्या करने वाली हैं. यह एक्ट्रेस इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी, जिसमें गुरमीत चौधरी भी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ईशा मालवीय कौन हैं?
ईशा मालवीय कौन हैं?
ईशा मालवीय एक जानी-मानी भारतीय टेलीविजन एक्ट्रेस, फैशन मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उन्हें कलर्स टीवी के लोकप्रिय ड्रामा 'उड़ारियां' (2021) में जैस्मीन कौर संधू के मुख्य किरदार के तौर पर जाना जाता है. इसके अलावा, ईशा रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हो चुकी हैं.
‘उड़ारियां’ से एक्टिंग में रखा कदम
ईशा मालवीय ने टीवी सीरियल 'उड़ारियां' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने बिग बॉस 17 में अपने बोल्ड और कॉन्फिडेंट अंदाज से सबको अपना दिवाना बना लिया.
गुरमीत चौधरी के साथ फिल्म में करेंगी डेब्यू
ईशा मालवीय गुरमीत चौधरी के साथ बॉलीवुड फिल्म ‘तुम मेरे हो’ में डेब्यू करेंगी. जिसका फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है. यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी.
मध्य प्रदेश से रखती हैं ताल्लुक
ईशा मालवीय का जन्म 2 नवंबर, 2003 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद (अब नर्मदापुरम) में हुआ है. उन्होंने 13 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी. उन्होंने ‘मिस मध्य प्रदेश 2017’ जैसे पेजेंट जीते और 'मिस टीन इंडिया वर्ल्डवाइड 2019' में सेकंड रनर-अप रहीं. इसके अलावा, वह एक ट्रेंड कथक डांसर भी हैं.
ईशा मालवीय नेटवर्थ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महज 22 साल की उम्र में ईशा ने एक्टिंग, मॉडलिंग, ब्रांड डील्स और सोशल मीडिया कोलैबोरेशन के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रुपये की नेट वर्थ बना ली हैं.
टेलीविजन में एक एपिसोड के लिए कितना चार्ज करती हैं?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईशा टेलीविजन पर काम करने के लिए हर एपिसोड के लिए 50 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं और इंस्टाग्राम प्रमोशन और इवेंट्स में शामिल होकर भी अच्छी-खासी कमाई करती हैं.
बड़े पर्दे पर होगा पहला रोल
ईशा के लिए 'तुम मेरे हो' बड़े पर्दे पर उनका पहला रोल है. वह पहले ही म्यूजिक वीडियो और टीवी पर नजर आ चुकी है. जिसके बाद उन्होंने अच्छी खासी पहचान बना ली है और ऑनलाइन भी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है.