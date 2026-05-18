क्रिकेट छोड़ बनीं प्रेजेंटर… कौन है ये खूबसूरत महिला खिलाड़ी? बुमराह पर किया था गलत कमेंट, देखें PICS

Who Is Isa Guha: आईपीएल 2026 के दौरान जितनी चर्चा खिलाड़ियों की हो रही है, उतनी ही चर्चाएं टीवी एंकर और प्रेजेंटर की भी चल रही है. इस सीजन कई टीवी एंकर और प्रेजेंटर ने अपने ग्लैमरस लुक्स और कातिलाना अंदाज से फैंस को दीवाना बनाया है. भारतीयों को अलावा विदेश के भी कई होस्ट और प्रेजेंटर ने आईपीएल में खूब नाम कमाया है. इसमें इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर ईसा गुहा का नाम भी शामिल है. हालांकि आईपीएल 2026 में काम नहीं कर रही हैं. इसके बावजूद फैंस उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. जानें कौन हैं ईसा गुहा…