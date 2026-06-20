सोशल मीडिया की क्रश, भारत से कनेक्शन… कौन हैं 17 साल की ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर? खूबसूरती देख कायल हुए फैंस

Who Is Ira Aery: ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय मूल की युवा महिला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर इरा एरी (Ira Aery) खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. 17 साल इरा एरी ऑस्ट्रेलिया की महिला अंडर-19 टीम की खिलाड़ी हैं, जो अपनी खूबसूरत को लेकर चर्चा में हैं. मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के बाद इरा एरी फैंस को भी अपना दीवाना बना रही हैं. जानिए कौन है ये क्यूट क्रिकेटर इरा एरी…