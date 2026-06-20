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सोशल मीडिया की क्रश, भारत से कनेक्शन… कौन हैं 17 साल की ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर? खूबसूरती देख कायल हुए फैंस

Who Is Ira Aery: ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय मूल की युवा महिला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर इरा एरी (Ira Aery) खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. 17 साल इरा एरी ऑस्ट्रेलिया की महिला अंडर-19 टीम की खिलाड़ी हैं, जो अपनी खूबसूरत को लेकर चर्चा में हैं. मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के बाद इरा एरी फैंस को भी अपना दीवाना बना रही हैं. जानिए कौन है ये क्यूट क्रिकेटर इरा एरी…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 20, 2026 2:59:09 PM IST

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ऑस्ट्रेलिया की 17 साल की महिला क्रिकेटर इरा एरी. - Photo Gallery
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कौन हैं इरा एरी?

17 साल की इरा एरी ऑस्ट्रेलिया की महिला अंडर-19 टीम का हिस्सा हैं. उनका जन्म 25 फरवरी 2009 को विक्टोरिया के हाइडेलबर्ग में हुआ था. वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं और दाएं हाथ से तेज गेंदबाजी भी करती हैं.

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सोशल मीडिया की नई क्रश

इरा एरी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. उन्हें इंटरनेट पर सोशल मीडिया क्रश बताया जा रहा है. फैंस इरा खूबसूरती, क्यूटनेस और फिटनेस के दीवाने बन गए हैं.

भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर इरा एरी. - Photo Gallery
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भारत से खास नाता

इरा एरी ऑस्ट्रेलिया की उभरती हुई महिला स्टार ऑलराउंडर हैं. उनका भारत से भी खास नाता है. दरअसल, उनके माता-पिता का ताल्लुक भारत से है, जो बाद में ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे.

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कैसे शुरू हुआ क्रिकेट करियर?

इरा एरी को बचपन से ही क्रिकेट से खास लगाव था. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत विक्टोरिया वेस्टर्न रीजन जूनियर क्रिकेट एसोसिएशन से की. इरा ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर स्टेट लेवल टीम में बनाई और फिर आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की महिला अंडर-19 स्क्वाड में उनका सिलेक्शन हुआ.

इरा एरी का ट्राई सीरीज में शानदार प्रदर्शन. - Photo Gallery
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ट्राई सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अंडर-19 ट्राई सीरीज खेली गई. इस सीरीज में इरा एरी ने धमाकेदार गेंदबाजी करते हुए 9 की एवरेज से कुल 13 विकेट चटकाए और सबसे सफल गेंदबाज रहीं.

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ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर इरा एरी. - Photo Gallery
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सीनियर टीम में जल्द मिलेगा मौका?

इरा एरी के शानदार प्रदर्शन के बाद माना जा रहा है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया की सीनियर महिला टीम में भी जल्द ही मौका मिल सकता है. वह एक उभरती हुई स्टार ऑलराउंडर हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से धमाल कर सकती हैं.

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