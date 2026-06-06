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भारत का सबसे पुराना हलवाई कौन हैं? 230 साल पुरानी दुकान और आज की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

India Oldest Halwai: भारत में कई मशहूर हलवाई हैं, जिन्हें सिर्फ़ मिठाई बनाने वाला नहीं, बल्कि स्वाद और परंपरा का संरक्षक माना जाता है. ऐसी दुकानें अक्सर अपने इलाके में खास पहचान बना लेती हैं. बदलते समय और आधुनिक मिठाई ब्रांड्स के आने के बावजूद, इन पारंपरिक हलवाइयों की कारीगरी आज भी क्वालिटी और स्वाद का असली पैमाना बनी हुई है. भारत में ऐसी कई हलवाई की दुकानें सदियों से चल रही हैं. ऐसे में आइए, भारत के कुछ सबसे पुराने हलवाइयों पर एक नजर डालते हैं.


By: Shristi S | Published: June 6, 2026 9:11:30 PM IST

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भगत हलवाई (आगरा) - Photo Gallery
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भगत हलवाई (आगरा)

आगरा में भगत हलवाई की शुरुआत 1795 में लेख राज भगत ने की थी. 230 साल पुरानी यह दुकान ₹352 से ₹800 तक के पैक में मिठाइयां बेचती है और यहां नमकीन स्नैक्स भी मिलते हैं.

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चांदनी चौक की मशहूर परांठे वाली गली में स्थित कंवरजी मिठाईवाला का इतिहास 1850 से जुड़ा है. 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी विरासत वाली यह दुकान अपनी खास मिठाइयों, खासकर पिस्ता लौज के लिए मशहूर है, जो लोगों को बहुत पसंद आती है.

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केसी दास हलवाई (कोलकाता)

केसी दास हलवाई की शुरुआत 1866 में कोलकाता में हुई थी. इसके फाउंडर, केसी दास ने 1930 में पहली बार डिब्बाबंद रसगुल्ले पेश करके मिठाई की दुनिया में क्रांति ला दी. इस इनोवेशन ने बंगाली मिठाइयों को दूर-दराज के बाज़ारों तक पहुँचाया और ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान दिलाई.

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1896 में, चंदूलाल बहल कराची से मुंबई आ गए और पंजाबी चंदू हलवाई की शुरुआत की. तब से, यह दुकान अपनी खास सिंधी जलेबी के लिए मशहूर है एक ऐसी मिठाई जिसने कई पीढ़ियों का दिल जीता है.

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घसीटाराम हलवाई (मुंबई)

मुंबई की मशहूर दुकान, पंजाबी घसीटाराम हलवाई, 1916 में शुरू हुई थी. इसके संस्थापक, घसीटारामदास बजाज ने मिठाई का कारोबार मूल रूप से कराची में शुरू किया था. 1947 में भारत के बंटवारे के बाद, उनके बेटे गोवर्धनदास बजाज मुंबई आ गए और कारोबार को फिर से शुरू किया. तब से, यह ब्रांड बेसन के लड्डू, पेड़ा और काजू कतली जैसी पारंपरिक मिठाइयों के लिए मशहूर है और आज भी अपना असली स्वाद बनाए हुए है.

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1916 में शुरू हुआ मुंबई का पारसी डेयरी फ़ार्म एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी विरासत रखता है. 80 से ज़्यादा तरह की मिठाइयाँ बेचने वाला यह ब्रांड अपने ताज़े दूध, क्लासिक भारतीय मिठाइयों और पारंपरिक डेयरी उत्पादों के लिए मशहूर है. दशकों से यह दुकान मुंबई के लोगों की पसंदीदा रही है और अपने बेहतरीन स्वाद और क्वालिटी के लिए जानी जाती है.

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चांदनी चौक में स्थित, चैना राम सिंधी कन्फेक्शनर्स 1947 से ही मिठाई के शौकीनों की पसंदीदा जगह रही है. बंटवारे से पहले, यह दुकान लाहौर के मशहूर अनारकली बाज़ार में थी; बाद में यह दिल्ली आ गई और चांदनी चौक में अपनी नई पहचान बनाई.

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चेन्नई में बाशा हलवावाला का इतिहास लगभग 85 साल पुराना है. शहद से बना उनका खास हलवा, जिसे 'दम का रोस्ट' कहा जाता है, ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय है. यह दुकान कई तरह के दूसरे हलवे भी बेचती है, जिनकी कीमत ₹480 से ₹700 प्रति किलोग्राम के बीच है.

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