भारत का सबसे पुराना हलवाई कौन हैं? 230 साल पुरानी दुकान और आज की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

India Oldest Halwai: भारत में कई मशहूर हलवाई हैं, जिन्हें सिर्फ़ मिठाई बनाने वाला नहीं, बल्कि स्वाद और परंपरा का संरक्षक माना जाता है. ऐसी दुकानें अक्सर अपने इलाके में खास पहचान बना लेती हैं. बदलते समय और आधुनिक मिठाई ब्रांड्स के आने के बावजूद, इन पारंपरिक हलवाइयों की कारीगरी आज भी क्वालिटी और स्वाद का असली पैमाना बनी हुई है. भारत में ऐसी कई हलवाई की दुकानें सदियों से चल रही हैं. ऐसे में आइए, भारत के कुछ सबसे पुराने हलवाइयों पर एक नजर डालते हैं.