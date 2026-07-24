कौन हैं IAS नरेश पाल गंगवार? NEET बवाल के बीच सरकार ने सौंपी शिक्षा मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी, विपक्ष हुआ हमलावर

खीरा सब्सिडी कांड का आरोप

संजय सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि गंगवार के परिवार (पत्नी, बेटे और मां) को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की योजना के तहत करीब ₹1.16 करोड़ की सब्सिडी मिली थी. उन्होंने इस मामले को 'खीरा सब्सिडी कांड' बताते हुए केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. हालांकि, इस पर सरकार या गंगवार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है.