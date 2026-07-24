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कौन हैं IAS नरेश पाल गंगवार? NEET बवाल के बीच सरकार ने सौंपी शिक्षा मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी, विपक्ष हुआ हमलावर

देशभर में शिक्षा प्रणाली को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. NEET पेपर लीक, CBSE विवाद और जंतर-मंतर पर विभिन्न छात्र संगठनों (जैसे CJP) के बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच हजारों छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, सुधार और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं.


By: Shivani Singh | Published: July 24, 2026 6:44:52 PM IST

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शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

छात्रों के बढ़ते आक्रोश और विवादों के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है. विवादों के केंद्र में रहे उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर उन्हें पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया गया है.

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कौन हैं IAS नरेश पाल गंगवार?

विनीत जोशी की जगह 1994 बैच के राजस्थान कैडर के सीनियर IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है. शिक्षा मंत्रालय में आने से पहले वह पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे और उनके पास नीति निर्माण का लंबा प्रशासनिक अनुभव है.

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नियुक्ति पर AAP और संजय सिंह का हमला

नरेश पाल गंगवार के पद संभालते ही इस फैसले पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया (X) पर सरकार को घेरते हुए गंगवार की नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

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खीरा सब्सिडी कांड का आरोप

संजय सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि गंगवार के परिवार (पत्नी, बेटे और मां) को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की योजना के तहत करीब ₹1.16 करोड़ की सब्सिडी मिली थी. उन्होंने इस मामले को 'खीरा सब्सिडी कांड' बताते हुए केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. हालांकि, इस पर सरकार या गंगवार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है.

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स्कूल शिक्षा विभाग में भी नया चेहरा

सिर्फ उच्च शिक्षा ही नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्रालय के दूसरे प्रमुख विभाग 'स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग' में भी बदलाव किया गया है. यहाँ टी. के. अनिल कुमार को नया सचिव नियुक्त किया गया है. इस प्रकार शिक्षा मंत्रालय के दोनों मुख्य विभागों की कमान अब नए हाथों में है.

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नए सचिव के सामने मुख्य चुनौतियाँ

नए उच्च शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती छात्रों व अभिभावकों का परीक्षा प्रणाली में दोबारा विश्वास बहाल करना है. इसके साथ ही NEET विवाद का समाधान निकालना और छात्र संगठनों की मांगों से निपटना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा.

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